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خلل في “أندرويد” يستنزف عمر البطارية!

25 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 6:26 مساءً
أندرويد

أندرويد

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عمر البطارية بالهواتف الذكية، يعتبر أحد أهم عناصر القوة أو الضعف للإصدارات الجديدة، ويمثل عمر البطارية مصدر قلق دائما لأصحاب الهواتف الذكية، وبالنسبة لملايين مستخدمي “أندرويد”، أصبحت هذه المشكلة أكثر صعوبة.

وأدى خلل برمجي داخل تطبيق الرسائل الشهير من غوغل، إلى تشغيل تطبيق الكاميرا في الخلفية، حيث ظل يعمل لساعات. ويعد تطبيق الكاميرا طريقة مثلى لتسخين جهازك بسرعة وتشغيل البطارية.

واكتشف الخلل لأول مرة من قبل الفريق في 9to5Google، ويمكن أن يتسبب في تشغيل الهاتف قليلا، ونتيجة لذلك، يستنزف عمر البطارية بشكل أسرع. وإذا لاحظت أن عمر البطارية لم يعد كما كان من قبل، فمن المحتمل أن يكون خطأ البرنامج يؤثر على هاتف “أندرويد” الخاص بك.

ويتيح تطبيق رسائل غوغل الوصول السريع إلى الكاميرا حتى تتمكن من التقاط الصور وإرسالها في سلسلة محادثات الدردشة دون مغادرة التطبيق. وإذا رفضت الإذن بالوصول إلى تطبيق الكاميرا لرسائل غوغل عند تثبيت التطبيق لأول مرة، فستتمكن من تجاوز هذا الخطأ.

ولحسن الحظ، أكدت غوغل أنها حددت سبب خطأ استنزاف البطارية. وسيتم توفير إصلاح دائم لمستخدمي “أندرويد” في جميع أنحاء العالم قريبا. ونجح أحدث إصدار تجريبي من تطبيق غوغل مسنجر، في إصلاح مشكلة استنزاف البطارية، والتي تم إصدارها في 19 أبريل 2022.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في تنزيل الإصدار التجريبي – الذي يستخدم لاختبار أحدث الوظائف والميزات واكتشاف أي أخطاء محتملة قبل طرح البرنامج في جميع أنحاء العالم – ستحتاج إلى الانتظار لفترة أطول قليلا.

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