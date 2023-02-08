خلل يعيق عمل تطبيق واتسآب

أظهرت بيانات خدمة Down detector التي تتعقب عمل موارد الإنترنت الشعبية حدوث مشاكل في عمل برنامج تبادل الرسائل واتس آب في يوم الجمعة.

وفقا للخدمة، يشكو المستخدمون من مشاكل عند إرسال الرسائل، لدى الاتصال بالخادم، وعدم الاتساق في عمل التطبيق.

وتم تسجيل أكثر حالات الفشل في المملكة المتحدة وألمانيا والهند وإيطاليا وهولندا وبولندا.

ميزات جديدة

أعلنت واتساب اليوم الثلاثاء عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة للحالة (Status)، قائلة إنها تأتي لتسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين.

يشار إلى أن تحديثات الحالة، التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها، تعد طريقة رائجة بين المستخدمين لمشاركة التحديثات المؤقتة مع الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة، وقد تحوي صوراً، ومقاطع فيديو، وصوراً متحركة (GIF)، ونصوصاً، وغير ذلك. وعلى غرار الدردشات الشخصية والمكالمات، فإن تحديثات الحالة محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.

واليوم، أعلنت واتساب في منشور على مدونتها عن إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى الحالة، وقد كانت تختبر بعضها منذ مدة، مثل ميزة الحالة الصوتية.