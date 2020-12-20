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خوذة ذكية تنبه قائد الدراجة النارية من المخاطر عبر شاشة Head-up

منذ 12 دقيقة
الخوذة الذكية iC-R

الخوذة الذكية iC-R

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كشفت الشركة الأمريكية “آي سي إتش” (ICH) ، عن خوذتها الذكية iC-R الجديدة، والتي تعمل على توسيع مجال رؤية قائد الدراجة النارية وإمداده بالمعلومات اللازمة

وأوضحت الشركة الأمريكية، اليوم الأحد، أن الخوذة الجديدة تعتمد على عدة كاميرات مثبتة عليها لتوسعة مجال الرؤية بدون الحاجة إلى أن يدير راكب الدراجة رأسه ليرى هذه المنطقة العمياء.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت مستشعرات بالموجات فوق الصوتية على الجزء الخلفي من الخوذة، ليتم نقل المعلومات المعنية أو تحذيرات المخاطر إلى مجال رؤية السائق عبر شاشة Head-up.

وإذا ظهر شيء في النقطة العمياء، يتلقى السائق إشارة ضوئية على الشاشة، كما تصدر أيضا إشارة صوتية (يمكن إيقاف تشغيلها) عند اقتراب هذا الشيء. وبالإضافة إلى ذلك، يضيء مصباح LED في الجزء الخلفي من الخوذة لتحذير المركبة، التي تقترب.

ويمكن للكاميرا الأمامية تسجيل الرحلة. ويتم التحكم في النظام عن طريق الأوامر الصوتية عبر الميكروفون المدمج. وتم تجهيز الخوذة بسماعات مدمجة، مع إمكانية دمج الهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث.

وتشمل المزايا الأخرى مكالمة الطوارئ الأوتوماتيكية ونظام التعقب GPS لمن يريد معرفة المكان، الذي وضعت فيه الخوذة. وتعتمد الخوذة على جسم مصنوع من الكربون والكيفلار، بالإضافة إلى توافقها مع معايير SNELL و DOT و ECE 22.05.

وتتوفر الخوذة بأحجام مختلفة وكذلك بألوان الأسود المطفأ والأحمر والأبيض. وتتراوح الأسعار بين 599 و1350 دولارا أمريكيا، وذلك اعتمادا على حجم التجهيزات.

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