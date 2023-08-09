خيار "Dark Mode" بات متاحاً لجميع مستخدمي "سناب شات" على أندرويد

أعلنت منصة سناب شات Snapchat عن إتاحة الوضع المظلم Dark Mode للمستخدمين جميعهم في نظام أندرويد.

وفي السابق كانت الميزة متاحة فقط لمشتركي خدمة “سناب شات بلس” المأجورة.

ويمكن للمستخدمين تفعيل خيار الوضع المظلم بالتأكد من تحديث التطبيق إلى النسخة الأحدث في متجر التطبيقات، ثم الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم الضغط على خيار “مظهر التطبيقات App appearance”، ثم اختيار “مظلم دائمًا Always Dark”، كما يمكن التبديل إلى الوضع النهاري بالضغط على خيار “مضيء دائمًا Always Light”.

ومن الملاحظ غياب خيار التبديل بين الوضعين النهاري والمظلم بشكل تلقائي مع نظام التشغيل حتى الآن، كما هو الحال في معظم التطبيقات الأخرى.

وكانت منصة سناب شات قد أعلنت عن خيار الوضع المظلم في أبريل/ نيسان الماضي، وكان متاحًا لمشتركي سناب شات بلس للاستخدام المبكر، قبل أن يتوفر حاليًا لمستخدمي النسخة المجانية من الخدمة.

يذكر أن خدمة سناب شات بلس هي خدمة مدفوعة مقابل اشتراك شهري يبلغ 4 دولارات أو ما يعادلها بالعملات المحلية، وتتيح للمستخدمين بعض المزايا الحصرية بالإضافة إلى الوصول المبكر للمزايا الجديدة قبل باقي المستخدمين.

وقد يساعد الوضع المظلم في تقليل إجهاد العين أثناء استخدام التطبيق ليلًا، إضافةً إلى مزايا أخرى مثل توفير طاقة البطارية.

وتعد منصة سناب شات إحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وهي ترتكز على مزايا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمراسلة الفورية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا على المنصة يتجاوز 380 مليون مستخدم.