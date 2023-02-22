خيبة أمل.. الجيل القادم من Galaxy Z Fold سيكون من دون هذه الميزة!

تواجه شركة سامسونغ مشكلة واضحة في تصميم الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold، قد تدفعها لإطلاق الإصدار الجديد من دون (إس بن) S Pen، وفقاً لما كشفته صحيفة ETNews.

وكشفت الصحيفة أن سامسونغ كانت تسعى لإطلاق (جالاكسي زد فولد5) مع القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen، ولكنها تراجعت لاحقًا عن الخطة، خشية من ازدياد سماكة الهاتف المميز.

يُشار إلى أن سلسلة (جالاكسي زد فولد) تقدم هواتف تُطوى من اليمين والشمال حول محور عمودي، وقد أطلقت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية الإصدار الأول من السلسلة عام 2019.

ومنذ الإصدار الثالث (جالاكسي زد فولد3) بدأت شركة سامسونغ تطلق الهاتف مع قلمها الإلكتروني (إس بن). ولم يكن بالإمكان إدخاله في الهاتف على غرار سلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note، ولكن كقلم منفصل.

ويُسهِّل القلم الإلكتروني الكتابة والرسم على شاشة الهاتف الواسعة، ولكن بالنظر إلى أنه يأتي منفصلًا، طالب كثيرون بإدماجه في جسم الهاتف، على غرار طراز (ألترا) Ultra من هواتف (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة.

وأفادت الصحيفة أن العوائق الفنية لا تزال قائمة، فعلى الرغم من أن تضمين القلم في الهاتف ممكن، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة سماكة الهاتف، وهو يتناقض مع التوجه الخاص بالهواتف القابلة للطي التي يجب أن تكون رقيقة.

وأضافت صحيفة ETNews أن الشركة قد تجعل القلم الإلكتروني أنحف، ولكن ذلك سيؤثر في قدرته على الكتابة، وهي الآن تعمل على تطوير تقنية تحسن من قدرات الكتابة مع جعل القلم أنحف. فمع استمرار المطالبة بإدماج القلم في الهواتف القابلة للطي، فإن الشركة تخطط لتطوير التقنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الصناعة: «لقد تغيرت بُنية المفصل في المنتج القابل للطي الجديد، وكذا تغيرت بنية المساحة الداخلية، الأمر الذي جعل إدماج القلم (إس بن) أصعب».