دبي تمنح منصة "BitOasis" للعملات الرقمية أول ترخيص تشغيلي

قالت شركة بت أويسس “BitOasis”، وهي منصة لتداول العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها الإمارات، (الاثنين 1-5-2023) إنها حصلت على أول ترخيص تشغيلي للمنتجات القابلة للتطبيق تحصل عليه شركة للوساطة والتجارة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وشُكلت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في مارس آذار 2022 لتكون جهة تنظيمية لعالم الأصول الافتراضية الناشئ في الإمارة، إذ تسعى الإمارات لأن تصبح مركزا عالميا لهذه الصناعة.

وتمنح السلطة تراخيص للشركات على مراحل. وأصبحت بت أويسس، التي حصلت على موافقة مؤقتة لبدء عملية الترخيص في مارس آذار 2022، أول شركة للوساطة والتجارة تصل لمرحلة الترخيص التشغيلي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق.

ووفقا لموقع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، لم تحصل أي شركة بعد على ترخيص منتج السوق الكامل.

وقالت شركة بت أويسس في بيان إنها أصبحت قادرة الآن على تقديم خدمات الوساطة والتجارة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلين من مقرها الرئيسي في دبي وفقا للوائح سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

وقال هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إن نظام السلطة يهدف إلى “تحقيق التوازن بين خلق القيمة وتخفيف المخاطر وتعزيز فرص الاستثمار مع حماية المستهلك في جوهره”.