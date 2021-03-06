دراجات كهربائية باهظة الثمن من بورش

أصبحت بورش أحدث شركة لتصنيع السيارات تقوم بتجربة صنع وبيع الدراجات الكهربائية، وتبدو النتيجة مكلفة للغاية.

وتعمل بورش على توسيع نطاق منتجات التنقل الإلكتروني عبر تقديم دراجات كهربائية إلى السوق تعكس التصميم والميزات التقنية المتميزة وعلامة بورش التجارية.

وأعلنت الشركة المملوكة لشركة فولكس فاجن أنها تبدأ هذا الربيع ببيع الدراجات الكهربائية ذات التعليق الكامل.

وهناك نوعان من نماذج دراجات بورش الكهربائية:

Sport: تعتبر مثالية للرحلات اليومية مع إطار من ألياف الكربون، سواء في المدينة أو الريف، وتتمتع بنظام التعليق الكامل ونظام تبديل التروس الإلكتروني Shimano والمصابيح الأمامية والخلفية، وذلك بسعر 10700 دولار.

Cross: دراجة للطرق الوعرة مزودة بمحرك Shimano وإطار من ألياف الكربون ونظام التعليق الكامل بالإضافة إلى مكابح Magura-MT Trail القرصية الهيدروليكية الكبيرة جدًا والمقاومة للحرارة، وذلك بسعر 8549 دولار.

وقالت الشركة: كلا الطرازين مستوحيان من الطابع الرياضي لسيارة بورش تايكان، وتستوحي العجلات الإلهام من الإطار الكربوني ذي الشكل الطبيعي لخط الطيران في السيارة، فيما يضمن التصميم المتقن الانعكاس الأمثل للضوء.

وتم تطوير كلا النموذجين بالتعاون مع الشركة ذات الخبرة الكبيرة في الدراجات الكهربائية Rotwild، وتم تصنيعهما في ديبورغ بألمانيا.

وتعد الدراجات ذات الإطار المصنوع من ألياف الكربون أغلى ثمنًا من الدراجات الأخرى، كما أن شارة بورش تزيد السعر.

وتصف بورش محرك Shimano EP8 الموجود في كلتا الدراجتين بأنه صغير للغاية، ويوفر ما يصل إلى 25 كيلومتر في الساعة من الدعم بمساعدة الدواسة.

وتعتبر بورش أحدث شركة متخصصة في السيارات ذات محركات الاحتراق تدخل عالم السيارات الكهربائية ذات العجلتين.

ومن المؤكد أن دراجات بورش ستعثر على جمهور من الأشخاص أنفسهم الذين يحبون Porsche 911 أو Porsche Taycan، وستكون كلتا الدراجتين متاحتين للشراء بدءًا من ربيع عام 2021.

وطوّرت بورش حاملًا خلفيًا قوي التحمل لسيارة Taycan Cross Turismo الجديدة يمكن تثبيته بسهولة، وهو مصمم بشكل مثالي لنقل الدراجات الكهربائية.

وبفضل قضبان العجلات الطويلة وقدرة التحمل العالية التي تصل إلى 50 كيلوجرام، يمكن تركيب ما يصل إلى دراجتين كهربائيتين ولا يزال من الممكن فتح الباب الخلفي أثناء التحميل.

ويمكن أيضًا استخدام الحامل لأنواع مختلفة من الدراجات ويمكن ترقيته بقضيب إضافي لدراجة ثالثة إذا رغبت في ذلك.