دراجة ذكية "نصف طائرة" يمكن ركوبها على الماء

كشفت شركة Manta5 عن دراجة كهربائية ذكية جديدة لا تصدق باسم SL3 Hydrofoiler يمكن ركوبها على الماء بسرعة 12.4 ميل في الساعة (20 كم/ساعة)، وتباع بالتجزئة بحوالي 9000 دولار.

وتم تصنيع SL3 من ألياف الكربون والألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، مما يجعلها قابلة للطفو وخفيفة الوزن بما يكفي لحملها إلى الماء بدون مقطورة.

وتوصف دراجات Hydrofoiler بأنها “نصف دراجة، نصف طائرة”، وهي تعمل بواسطة الراكب الذي يضغط على دواسة لتدوير مروحة على ظهرها، والتي يتم تعزيزها بمحرك كهربائي للمساعدة في اكتساب السرعة.

وبمجرد السفر بسرعة كافية ، تتسبب “أجنحة” الدراجة الهوائية في الأمام والخلف في ارتفاعها وتحليقها عبر سطح الماء، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويتم تشغيل الدراجة بواسطة محرك كهربائي بقدرة 2500 وات، وتحتوي على عشرة مستويات من المساعدة المتاحة لتوليد السرعة جنبًا إلى جنب مع قوة الدواسة، والتي يمكن تشغيلها بضغطة إصبع واحد فقط.

ويقول مصنعو الدراجة إن مزاياها تمكن الدراجين من تعلم كيفية استخدامها في 40 دقيقة فقط أي أقل من ساعتين من متوسط وقت التعلم لإصدار XE-1 الأصلي.

وهناك 3 طرازات متوفرة من الدراجة هي SL3 و SL3 + و SL3 Pro، حيث يحتوي الطراز الأساسي على بطارية ليثيوم أيون بقوة 600 وات مع وقت شحن لمدة 3 ساعات، والطرازان الآخران بهما حزم بطارية 1000 وات مع مدة شحن لمدة 5 ساعات.

وتبلغ مدة الرحلة الإجمالية لجميع طرازات الدراجة 4.5 ساعة، والتي يزعم المصممون أنها أطول مدة ركوب لأي منتج e-foiling في السوق اليوم.

وتُظهر الشاشة الكبيرة مقاييس مهمة مثل مستوى دواسة الوقود ومستوى البطارية بالإضافة إلى التحذيرات، وأجهزة الاستشعار المائلة تقطع الطاقة عن المروحة على الفور بمجرد اكتشاف السقوط.

وقال المؤسس والمدير جاي هوارد ويليس: “أريد أن تتجاوز هذه الدراجات كونها مجرد منتج ترفيهي، أريدها أن تكون منتجًا رياضيًا، إذا كان بإمكانك التسابق فهي تنافسية، وإذا كانت تنافسية فقد تكون يومًا ما رياضة أولمبية”.