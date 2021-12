دراسة تكتشف أصلا مشتركا بين سموم الثعابين والبروتين اللعابي في الثدييات

يمكن أن يكون للثعابين وبعض السحالي وحتى بعض الثدييات لدغة سامة. ورغم انقسام هذه السلالات منذ أكثر من 300 مليون سنة، إلا أن سمومها تطورت من نفس بروتين الأسلاف اللعابي.

وركز العلماء من معهد أوكيناوا لجامعة الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا (OIST) في اليابان والجامعة الوطنية الأسترالية على فئة من السموم الموجودة في معظم سموم الثعابين وجميع سموم الزواحف والثدييات الأخرى التي تسمى كاليكرين سيرين بروتياز(kallikrein serine proteases) وتتبع أصولها جينا موجودا في سلف تطوري مشترك.

وأوضح أغنيش باروا، المؤلف الأول المشارك في الدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا: “السموم عبارة عن خليط من البروتينات السامة التي تطورت عبر المملكة الحيوانية بأكملها، وعادة ما تكون وسيلة لقتل الفريسة أو شل حركتها. أنظمة السم الفموي الموجودة في الثعابين معقدة بشكل خاص، وما يزال أصل سمومها غير واضح”.

وفي ورقة سابقة، وجد باروا وزملاؤه أن الغدة اللعابية للثدييات وغدة سم الأفعى تشترك في نمط نشاط مماثل في مجموعة من الجينات التنظيمية، ما يشير إلى أن الأساس اللازم لتطور السم موجود في كل من الثعابين والثدييات.

#OISTPhDStudent Agneesh Barua has delved into the hisssssss-tory of snake venom! In his latest study, published in @BMCBiology, he found that venoms in snakes and salivary protein in mammals evolved from the same ancestral gene. 🎉Congrats to all involved! https://t.co/0CsdwOBJBv

— OIST (@OISTedu) December 23, 2021