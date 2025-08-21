دراسة تكشف تراجع انبعاثات الكربون بالصين في النصف الأول من 2025

أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين بواحد في المئة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تزايد استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

ووفقا للدراسة التي أجراها المحلل الرئيسي في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف لاوري مايليفيرتا لصالح منظمة (كاربون بريف) البحثية ومقرها المملكة المتحدة، فقد انخفضت الانبعاثات من قطاع الكهرباء، وهو المصدر الرئيسي للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الصين، ثلاثة بالمئة خلال الستة أشهر الأولى من العام.

وأرجع مايليفيرتا هذا الانخفاض إلى زيادة الطاقة الكهربائية المتجددة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية المتنامية بسرعة في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد عاما آخر من الزيادات القياسية في الإنتاج في عام 2025.

ولم ترد وزارة البيئة بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الاعتيادية.

وانخفض استخدام الفحم في قطاع الكهرباء ثلاثة بالمئة خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، رغم ارتفاع استخدام الغاز المحروق لتوليد الكهرباء ستة بالمئة.

وتراجعت الانبعاثات من مواد البناء والمعادن والإسمنت والصلب بسبب تباطؤ قطاع العقارات في الصين.

وتوصلت الدراسة إلى أنه على عكس جميع القطاعات الرئيسية الأخرى، لا تزال انبعاثات الكربون من صناعة الكيماويات في الصين آخذة في الارتفاع. وزاد استخدام الفحم كمدخل للوقود الصناعي والمنتجات البتروكيماوية 20 بالمئة في النصف الأول من العام.

وخلصت الدراسة إلى أن النمو في تحويل الفحم إلى مواد كيميائية أضاف ثلاثة بالمئة إلى انبعاثات الكربون في الصين منذ عام 2020، ويمكن أن يضيف اثنين بالمئة أخرى بحلول عام 2029.