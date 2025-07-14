دراسة حديثة تكشف: البالغون يتفقدون هواتفهم كل 10 دقائق

أصبحت حياتنا مرتبطة بمواقع التواصل بشكل كبير، ولو مهما حاولنا ان نضع حد أو برنامج لعملية استخدامنا لهذه المواقع فلا جدوى، إلا أننا أصبحنا أكثر ارتباطًا بها من أي وقت مضى.

فقد أظهر بحث جديد أجرته شركة Asurion العالمية المختصة بخدمات التكنولوجيا، أن الأميركيين البالغين يتفقدون هواتفهم 96 مرة في اليوم، أي مرة كل عشر دقائق تقريبا.

ويمثّل هذا الرقم زيادة بنسبة 20% عن مسح مماثل أجرته الشركة قبل عامين.

ووفق الدراسة، فإن الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما تتحقق من هواتفها مرتين أكثر من المعدل الوطني، كما أن هذه الفئة أكثر وعيا بإفراطها في الاستخدام، حيث يحاول 68% منهم تقليل الاعتماد على هواتفهم.

البقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة هو السبب الأول لاستخدام الهاتف، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

لأول مرة، أصبحت الرسائل النصية هي الوسيلة المفضلة للتواصل في جميع الفئات العمرية، حتى بين كبار السن (جيل الطفرة).

ويفضل هؤلاء إرسال الرسائل النصية سبع مرات أكثر من التحدث وجهًا لوجه، وهم أيضًا ضعف احتمال إرسال رسالة بدلاً من إجراء مكالمة.

فيما حوالي 9 من كل 10 أميركيين ينزعجون عندما ينشغل الطرف الآخر بهاتفه أثناء الحديث، ومع ذلك يعترف 3 من كل 4 بأنهم فعلوا الأمر نفسه، بينما يقول نحو واحد من كل خمسة إنهم يفعلون ذلك كثيرًا.

ورغم الاستخدام المتزايد، يرى نحو نصف الأميركيين أن الهواتف الذكية تساعدهم على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وليس العكس.