دراسة عالمية: مدينة لاهور الباكستانية أسوأ مدن العالم خلال 2022

قفزت مدينة لاهور الباكستانية أكثر من عشرة مراكز لتصبح أسوأ مدن العالم من حيث جودة الهواء في عام 2022، وذلك وفقا لدراسة عالمية سنوية أجرتها شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.

وقال التقرير الذي نشرته شركة (آي.كيو.إير) الثلاثاء إن تشاد الواقعة في وسط أفريقيا حلت محل بنغلاديش لتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل لتلوث الهواء العام الماضي.

وتقيس الشركة جودة الهواء بتحديد مستوى تركيز الجزيئات الملوثة المنقولة عبر الهواء وتسبب تلفا للرئتين والمعروفة باسم جزيئات (ب.إم.2.5)، ويستشهد باحثون ومنظمات حكومية على نطاق واسع بهذه الدراسة السنوية.

وساءت جودة هواء مدينة لاهور ليصبح معدل تركيز الجزيئات الملوثة 97.4 ميكروجرام لكل متر مكعب بعد أن كان عند مستوى 86.5 في عام 2021، مما جعلها المدينة الأكثر تلوثا في العالم.

وجاءت هوتان، المدينة الصينية الوحيدة ضمن قائمة أكثر 20 مدينة تلوثا، في المركز الثاني بعد لاهور بمعدل تركيز جزيئات بلغ 94.3 ميكروجرام لكل متر مكعب وهو أفضل من معدلها في 2021 الذي كان يبلغ 101.5.

واحتلت مدينتان هنديتان المركز الثالث والرابع وهما بهيوادي بمعدل 92.7 ودلهي بمعدل 92.6. وتقع بهيوادي في ضواحي دلهي.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أن يكون الحد الأقصى لمستوى تركيز جزيئات (ب.إم.2.5) هو خمسة ميكروجرامات لكل متر مكعب.

وبلغ متوسط معدل التركيز في تشاد 89.7 بينما بلغ 80.1 بالعراق الذي أصبح ثاني أكثر الدول تلوثا.

وحلت باكستان، التي جاءت اثنتان من مدنها في قائمة المدن الخمسة الأكثر تلوثا، في المركز الثالث بمعدل 70.9 وتبعتها البحرين بمعدل 66.6.

وتحسنت جودة الهواء في بنغلادش مقارنة بعام 2021 الذي صُنفت فيه الدولة الأكثر تلوثا بالعالم، وجاءت في المركز الخامس في أحدث تقرير وانخفض معدل تركيز الجزيئات بها إلى 65.8 من 76.9.

ورغم وجود بعض المدن الأكثر تلوثا في العالم بالهند، حلت الدولة الآسيوية في المركز الثامن بمعدل جزئيات بلغ 53.3.

وقال التقرير إن شخصا من بين كل عشرة أشخاص يعيش بمنطقة يشكل فيها تلوث الهواء خطرا يهدد الصحة.

وتتمتع جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي بأنظف هواء‭ ‬ مقارنة بباقي الدول وبلغ مستوى تركيز الجزيئات بها 1.3. وكان هواء كانبيرا الأسترالية هو الأكثر نقاء مقارنة بهواء باقي عواصم العالم بمعدل بلغ 2.8.

ويعتمد إعداد المؤشر على استخدام بيانات أكثر من 30 ألف جهاز لمراقبة جودة الهواء في أكثر من 7300 موقعا في 131 دولة ومنطقة وإقليم.