الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة: نحو 90% من مطوري ألعاب الفيديو يستخدمون الذكاء الاصطناعي

منذ دقيقة واحدة
الذكاء الاصطناعي التوليدي (تعبيرية)

الذكاء الاصطناعي التوليدي (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع أجرته غوغل كلاود أن 87 بالمئة من مطوري ألعاب الفيديو يستخدمون وكلاء الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام وتنفيذها بشكل آلي، في وقت تركز فيه الصناعة على خفض التكاليف بعد موجة غير مسبوقة من تسريح الموظفين.

وقال معظم المشاركين في الاستطلاع، الذي نشر اليوم الاثنين، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في التعامل آليا مع المهام المرهقة والمتكررة، مما يتيح للمطورين التركيز على الجوانب الإبداعية.

ولجأ مطورو الألعاب إلى الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة بأكملها والمتمثلة في الارتفاع الكبير في تكاليف التطوير ودورات الإبداع المطولة، في ظل توقعات كبيرة من الجمهور ومنافسة شديدة.

وشملت الدراسة التي أجرتها غوغل ومؤسسة هاريس بول 615 مطور ألعاب في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا والسويد في أواخر يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز.

وأظهرت الدراسة أن حوالي 44 بالمئة من المطورين يستخدمون الوكلاء لتحسين المحتوى ومعالجة المعلومات مثل النصوص والصوت والرموز والصوت والفيديو بسرعة، مما يتيح لهم قدرا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

ولكن يظل استخدام الذكاء الاصطناعي في ألعاب الفيديو موضوعا مثيرا للجدل إلى حد كبير، حيث يشعر كثيرون في هذه الصناعة بالقلق من احتمال فقدان الوظائف والنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وانخفاض الأجور.

ووفقا للاستطلاع، يتوقع 94 بالمئة من المطورين أن يقلل الذكاء الاصطناعي من تكاليف التطوير الإجمالية على المدى البعيد. وهذا على الرغم من أن واحدا من كل أربعة مطورين تقريبا يجد صعوبة في قياس العائد الاستثماري من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدقة، فضلا عن أن تكاليف دمج هذه التكنولوجيا لا تزال مرتفعة.

وعبر حوالي 63 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن ملكية البيانات، في ظل الغموض القانوني المحيط بترخيص واستخدام المحتوى الذي يُنتجه الذكاء الاصطناعي وتحديد الجهة المالكة له.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار تسلا
تسلا: السيارة موديل "واي.إل" ستكون متاحة قريباً
خلايا السرطان (تعبيرية)
علماء يبتكرون علاجاً ثورياً للسرطان يجمع بين البكتيريا والفيروسات
تقنيات الذكاء الاصطناعي احتلت حيزاً هاماً في الفترة الأخيرة
آباء الذكاء الاصطناعي يحذرون: التقنية قد تتجاوز السيطرة البشرية

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
عناصر من الجيش اللبناني
مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري