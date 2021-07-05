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"درون" للكوارث الطبيعية.. تلتقط نداء المستغيثين

5 - يوليو - 2021
طائرة درونز

طائرة مسيرة

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يطور العلماء دورياً الطائرات المسيرة التي قد تنافس الأقمار الصناعية في السنوات المقبلة. في هذا المجال، طور باحثون في ألمانيا طائرة بدون طيار خفيفة يمكنها تحديد أماكن المستغيثين بالتقاط نداءاتهم، ما يجعلها مناسبة للكوارث الطبيعية بشكل خاص.

وسيتم استخدام الأجهزة المستقلة للمساعدة في إنقاذ الناجين الذين يصعب العثور عليهم بعد الكوارث الطبيعية، حيث سجل المهندسون أنفسهم وهم يصدرون أصواتا قد يصدرها شخص معرض للخطر، مثل الصراخ والتصفيق.

ودرب الباحثون خوارزمية الذكاء الاصطناعي للطائرة على التعرف على تلك الضوضاء، مع تصفية أزيز دوراتها وضوضاء الخلفية الأخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، قال باحثون في Fraunhofer FKIE في Wachtberg بألمانيا: “أثناء الكوارث، مثل الزلازل أو تحطم السفن، كل دقيقة مهمة للعثور على الناجين”.

ويمكن للطائرات بدون طيار الوصول وتغطية المناطق الأكبر التي يتعذر الوصول إليها بشكل أفضل من رجال الإنقاذ على الأرض أو أنواع أخرى من المركبات، وتزويدهم بأحدث التقنيات لتوفير الوعي السريع بالحالة ودعم فرق الإنقاذ في تحديد موقع الضحايا أثناء الكوارث.

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