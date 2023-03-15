دعم شبكات الهواتف.. خدمة جديدة من شبكة "سبيس إكس"

تعتزم شركة “سبيس إكس” لخدمات الفضاء المملوكة للملياردير إيلون ماسك، توسعة خدماتها لدعم الشبكات، لتشمل خدمات شبكات الهواتف المحمولة بجانب خدماتها لدعم شبكات الإنترنت.

وبحسب موقع “بيزنس انسايدر”، هذه الخدمة الجديدة التي ستتيحها شبكة “سبيس إكس”، يهدف من خلالها رئيسها إيلون ماسك، لتغطية أكبر مساحة ممكن من البقاع المنعزلة على سطح كوكب الأرض، التي لا تحظى بتغطية لشبكات الهواتف الخليوية.

ومشروع خدمة الشبكات المحمولة، تبدأ شركة “سبيس إكس” في اختباره خلال عام 2023 الجاري، بحسب ما صرح نائب رئيس الشركة “جوناثان هوفلر”.

وتصريحات “هوفللر” التي أدلى بها لموقع “سي إن بي سي”، قال إن المشروع يشمل تعاون بين شبكة “سبيس إكس”، وشركة دعم شبكات الهواتف المحمولة الأمريكية T-Mobile.

وأدلى نائب رئيس “سبيس إكس” بهذه التصريحات خلال حضوره لمؤتمر الأقمار الصناعية لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واختار الشركة لهذه الخدمة الجديدة، تعني أن كل من “سبيس إكس” وستار لينك، يقتربان خطوة أكثر من تفعيل خدمة الهواتف الخليوية للأشخاص القاطنين ببقاع محرومة من التغطية للهواتف بالاعتماد على الأقمار الصناعية.

والبداية ستكون بتغطية الأماكن المعزولة عن تغطية شبكات الهواتف المحمولة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

خدمات إنترنت البحار

كان أيضا من الخدمات التي ستتيحها شركة إنترنت الفضاء “ستار لينك”، وتعزز بها قدرات بث الإنترنت للأماكن النائية، خدمة إنترنت البحار التي سبق وأن أعلن عنها إيلون ماسك باسم Starlink Maritime.

هذه الخدمة، تقدم من خلالها شركة ستار لينك خدمة بث إنترنت عبر الأقمار الصناعية للسفن المبحرة وسط المحيطات، وقد أعلنت بالفعل، خمسة من كبار خطوط بواخر الرحلات البحرية، أنها ستبدأ في توفيرها لركابها من السياح بداية من عام 2023 الجاري.

وفي تقرير سباق لـ “بيزنس انسايدر”، تم الكشف عن أن خدمة إنترنت البحار من “ستار لينك”، ستفعلها خطوط رحلات البواخر البحرية التي تشمل شركة AIDA Cruises للبواخر السياحية، وشركة بواخر Princess Cruises.

وهذه الخدمة، كانت قد أطلقتها شركة إنترنت الأقمار الصناعية “ستار لينك”، منذ يوليو من عام 2022 الماضي، وتتيح الشركة خدمة إنترنت البحار Starlink Maritime، بقيمة اشتراك شهري 5000 دولار، يضاف لها قيمة شراء جهاز تلقي اشارة الإنترنت بقيمة 5000 دولار أيضا، والذي يوفر خدمة إنترنت بسرعة 50 ميجا بايت في الثانية.