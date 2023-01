ليس سراً، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية خاصة للمراهقين والشباب.

واجه عمالقة التواصل الاجتماعي، فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك وسناب شات، دعوى قضائية بمسؤوليتهم عن أزمة الصحة العقلية بين الشباب.

رفعت منطقة المدارس العامة في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية دعوى قضائية جديدة ضد عمالقة التواصل الاجتماعي، سعيًا إلى تحميلهم المسؤولية عن أزمة الصحة العقلية بين الشباب.

والدعوى التي رفعتها مدارس سياتل العامة، الجمعة الماضية، في محكمة المقاطعة (كينغ) عبارة عن شكوى مؤلفة من 91 صفحة، تقول فيها إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي خلقت مصدر إزعاج عام من خلال استهداف منتجاتها للأطفال.

وألقت مدارس سياتل باللوم على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في تدهور الصحة العقلية والاضطرابات السلوكية بما في ذلك القلق والاكتئاب والأكل المضطرب والتسلط عبر الإنترنت؛ وزيادة صعوبة تعليم الطلاب؛ وإجبار المدارس على اتخاذ خطوات مثل تعيين متخصصين إضافيين في الصحة العقلية، وتطوير خطط الدروس حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير تدريب إضافي للمعلمين.

وجاء في الشكوى: “نجح المتهمون – فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك وسناب شات – في استغلال العقول الضعيفة للشباب، وربط عشرات الملايين من الطلاب في جميع أنحاء البلاد في حلقات ردود فعل إيجابية من الاستخدام المفرط وإساءة استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدعى عليهم”.. “والأسوأ من ذلك، أن المحتوى الذي يرعاه المدعى عليهم والذي يكون موجه بشكل مباشر للشباب غالبًا ما يكون ضارًا واستغلاليً.”

وفي الوقت الذي يساعد فيه القانون الفيدرالي – القسم 230 من قانون آداب الاتصالات – على حماية الشركات عبر الإنترنت من المسؤولية الناشئة عن ما ينشره مستخدمو الجهات الخارجية على منصاتهم، فإن الدعوى القضائية تجادل بأن هذا الحكم لا يحمي سلوك عمالقة التكنولوجيا في هذه الحالة.

وقالت الدعوى: “المدعي لا يدعي أن المدعى عليهم (شركات التكنولوجيا) مسؤولون عما قالته الأطراف الثالثة على منصات المدعى عليهم، ولكن بدلاً من ذلك، عن سلوك المدعى عليهم”.. “ويوصي المدعى عليهم بضرورة عدم الترويج للمحتوى الضار للشباب، مثل المحتوى المؤيد لفقدان الشهية واضطراب الأكل.”

وفي بيانات عبر البريد الإلكتروني، يوم الأحد الماضي، قالت جوجل وسناب شات إنهما عملتا على حماية الشباب الذين يستخدمون منصاتهم.

كما أطلقت سناب شات نظام دعم داخل التطبيق يسمى Here For You في عام 2020، لمساعدة أولئك الذين قد يعانون من أزمة نفسية أو عاطفية في العثور على خبراء يساعدونهم، كما أنها وضعت الإعدادات التي تسمح للآباء برؤية من يتواصل مع أطفالهم على سناب شات، كما وسعت مؤخرًا المحتوى الخاص بنظام الهاتف الجديد 988 الخاص بالانتحار والأزمات في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان مكتوب: “سنواصل العمل للتأكد من أن منصتنا آمنة ومنح مستخدمي سناب شات الذين يتعاملون مع مشكلات الصحة العقلية موارد لمساعدتهم على التعامل مع التحديات التي تواجه الشباب اليوم”.

وقال خوسيه كاستانييدا، المتحدث باسم جوجل إن الشركة، التي تمتلك YouTube ، منحت الآباء أيضًا القدرة على تعيين تذكيرات، والحد من وقت الشاشة وحظر أنواع معينة من المحتوى على أجهزة أطفالهم.

وأضاف كاستانيدا: “لقد استثمرنا بكثافة في خلق تجارب آمنة للأطفال عبر منصاتنا وقدمنا وسائل حماية قوية وميزات مخصصة لإعطاء الأولوية لرفاههم”.

ولم تستجب ميتا (مالكة فيسبوك) وتيك توك TikTok على الفور لطلبات التعليق، من قبل seattletimes.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه في الفترة من 2009 إلى 2019، كان هناك في المتوسط زيادة بنسبة 30% في عدد طلاب مدارس سياتل العامة الذين أفادوا بأنهم حزينون جدًا أو يائسون كل يوم تقريبًا لمدة أسبوعين أو أكثر على التوالي لدرجة أنهم توقفوا عن القيام ببعض الأنشطة النموذجية.

وتطلب مدارس سياتل من المحكمة أن تأمر الشركات المذكورة بالتوقف عن خلق الإزعاج العام، ومنح تعويضات، ودفع تكاليف التثقيف الوقائي والعلاج من الاستخدام المفرط والمشكوك فيه لوسائل التواصل الاجتماعي.

بينما ترفع مئات العائلات دعاوى قضائية ضد الشركات بشأن الأضرار التي يزعمون أن أطفالهم عانوا منها من وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من الواضح ما إذا كانت أي منطقة تعليمية أخرى قد قدمت شكوى مماثلة لما قامت به مدارس سياتل.