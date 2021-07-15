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دعوى قضائية ضد شركة "أمازون" في أمريكا

15 - يوليو - 2021
شركة أمازون

شركة أمازون

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رفعت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية (CPSC)،الأربعاء، دعوى قضائية على شركة “أمازون” المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، لإجبارها على سحب مئات الآلاف من المنتجات الخطرة التي وزعتها عبر منصتها.

وصوتت الهيئة لصالح تقديم شكوى رسمية قائلة، في بيان، إن أمازون، ومقرها سياتل، مسؤولة قانونيًا عن استدعاء المنتجات لأنها تشكل خطرًا جسيمًا قد يؤدي إلى إصابة المستهلكين أو الوفاة.

وتضمنت المنتجات المذكورة في البيان، 24 ألف جهاز كشف عن أول أكسيد الكربون، وحوالي 400 ألف مجفف الشعر يفتقر إلى الحماية المطلوبة ضد الصدمات والصعق بالكهرباء، و”العديد” من ملابس نوم الأطفال القابلة للاشتعال.

وقال روبرت أدلر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الفيدرالية: “يجب علينا أن نكافح بشأن كيفية التعامل مع منصات الأطراف الثالثة الضخمة بشكل أكثر كفاءة، وتوفير أفضل السبل لحماية المستهلكين الأميركيين الذين يعتمدون عليها”.

وأضافت الهيئة التنظيمية أن أمازون اتخذت إجراءات غير محددة لبعض المنتجات، لكنها لم تكن كافية.

من جهتها، قالت أمازون في بيان إنه “من غير الواضح” سبب رفض الهيئة عرض الشركة لتوسيع برنامج الاسترجاع الخاص بها، بما في ذلك المنتجات المباعة من قبل أطراف ثالثة، أو رفع دعوى قضائية لفرض إجراءات “شبه مكررة” لما اتخذته، وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت الشركة إنها أزالت “الغالبية العظمى” من المنتجات المعنية من متجرها وقدمت استردادًا كاملاً للعملاء.

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