الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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"دوجي" تكشف عن حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة

منذ 3 دقائق
حاسوب لوحي من دوجي

حاسوب لوحي من دوجي

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كشفت شركة “دوجي” (Doogee) عن حاسوبها اللوحي R10 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتمتع بحماية جيدة ضد الماء والغبار والسقوط وفقا لفئات ومعايير الحماية IP68 و IP69K و MIL-STD-810H.

وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي R10 الجديد يأتي بشاشة قياس 4ر10 بوصة وبدقة وضوح 1200 × 2000 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 340 قنديلة/م2.

وتتمتع الشاشة بدرجة حماية عالية بفضل تزويدها بزجاج Corning Gorila Glass 5، مع إمكانية استعمالها بواسطة قلم نشط.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج Helio G99 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادة ذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الداخلية.

ويشتمل الحاسوب اللوحي R10 الجديد على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 20 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويعمل الحاسوب بنظام التشغيل Android 13، وتم تجهيزه بأربعة سماعات، كما أنه يدعم بطاقة SIM مزدوجة.

وتم تجهيز الحاسوب ببطارية سعة 10800 مللي أمبير ساعة، مع إمكانية استخدامها كباور بانك لشحن الأجهزة الأخرى.

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