دودة مجمدة منذ 46 ألف عام تعود إلى الحياة

نجح علماء في إحياء دودة مجمدة قبل 46000 عام. كانت الدودة في حالة تسمى cryptobiosis أو الحيوية الخفية أو حالة السبات، على بعد 40 مترًا تحت السطح في التربة الصقيعية في سيبيريا.

الكائنات الحية، عندما تكون في حالة الحيوية الخفية، يكون قادرة على تحمل الغياب التام للماء أو الأكسجين والبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة عالية أو متجمدة وكذلك في الظروف شديدة الملوحة. أوضح العلماء أن الكائنات الحية يمكن أن تظل في حالة “بين الموت والحياة”، حيث يوجد انخفاض في معدلات التمثيل الغذائي لديها إلى مستوى لا يمكن اكتشافه.

تم اكتشاف الديدان قبل خمس سنوات في التربة الصقيعية في سيبيريا، حيث اكتشف علماء من معهد الفيزياء والكيمياء والمشاكل البيولوجية في علوم التربة في روسيا قبل خمس سنوات نوعين من الديدان المستديرة في التربة الصقيعية في سيبيريا.

تمكنت الباحثة Anastasia Shatilovich من إحياء اثنين من الديدان في المعهد عن طريق إعادة ترطيبها بالماء ثم أخذ حوالي 100 دودة لإجراء مزيد من التحليل إلى المختبرات في ألمانيا عن طريق نقلها في جيبها. واكتشف الباحثون أيضًا أن الدودة تنتج سكرًا يسمى طرهالوز والذي من المحتمل أن يمكّنهما من تحمل التجمد والجفاف.

صرح فيليب شيفر، رئيس مجموعة الأبحاث في معهد علم الحيوان بجامعة كولونيا “رؤية أن نفس المسار الكيميائي الحيوي يُستخدم في الأنواع التي تبعد 200 أو 300 مليون سنة، إنه أمر مذهل حقًا”.

أضاف شيفر أن هناك رؤى قابلة للتنفيذ يمكن للخبراء استخلاصها من خلال دراسة هذه الكائنات. وقال لشبكة سي إن إن “من خلال النظر إلى هذه الحيوانات وتحليلها، يمكننا ربما تطوير الجهود لحماية الأنواع الأخرى أو على الأقل معرفة ما يجب القيام به لحمايتها في هذه الظروف القاسية التي لدينا الآن”.