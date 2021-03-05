الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولة أفريقية تعلن رفضها تحديث واتساب الجديد

5 - مارس - 2021
واتساب

تطبيق واتساب

A A A
طباعة المقال

أعلنت جنوب أفريقيا ، عن رفضها للتغييرات التي تعتزم “واتساب” إدخالها على سرية تشارك البيانات مع شركتها الأم “فيسبوك”، لكونها تنتهك القوانين المحلية.

وكانت خدمة “واتساب” أمهلت في يناير/كانون الثاني مشتركيها البالغ عددهم مليارين شهرا، للموافقة على شروط الاستخدام الجديدة التي تتيح تشارك مزيد من البيانات مع “فيسبوك” كي يتمكنوا من الاستمرار في استخدام حساباتهم.

وفي ظل الانتقادات الواسعة عالميا، أرجأت “واتساب” بدء العمل بهذه الشروط الجديدة ثلاثة أشهر حتى 15 مايو/أيار.

واعتبرت الهيئة الناظمة لقطاع المعلومات في جنوب أفريقيا أن شروط خدمة “واتساب” الجديدة تنتهك القانون الجنوب أفريقي بشأن حماية البيانات الشخصية.

وقالت إن “واتساب” لا يمكنها “معالجة أي بيان للمستخدمين بهدف غير ذلك الذي كان منصوصا عليه تحديدا عند تسجيل رقم الهاتف” من دون “إذن مسبق” من الهيئة.

وأبدت الهيئة “القلق الشديد” إزاء وجود حماية أكبر يتمتع بها المستخدمون في الاتحاد الأوروبي الذين تعفيهم الشبكة من شروطها الجديدة بموجب القوانين الأوروبية، مقارنة مع المستخدمين الأفارقة.

وتتيح قواعد الاستخدام الجديدة للتجار الذين يتواصلون مع زبائنهم عبر “واتساب”، تشارك البيانات مع فيسبوك ما يسمح للشبكة بتحسين الاستهداف الإعلاني.

ودافعت خدمة “واتساب” عن هذه القواعد الجديدة مؤكدة أنها لا تمس بسرية الرسائل عبر الخدمة، بل هي ترمي أساسا لتحسين التواصل بين الشركات والزبائن من خلال المنصة، عبر السماح خصوصا لها ببيع منتجاتها لهؤلاء مباشرة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    ابتكار إسفنجة لوقف سريع لنزف الدم عند الإصابة
    شعار شركة "ميتا"
    أوقات عصيبة قادمة.. ميتا تحذّر موظفيها من فترة النصف الثاني من 2022
    تطبيق تيكتوك
    تيكتوك تواجه دعاوى قضائية.. ما علاقة "تحدّي التعتيم"؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة
    عناصر من حزب الله
    تفاصيل مثيرة عن مهمة غواصي حزب الله عند الحدود البحرية