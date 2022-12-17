السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولة عربية تقرر وقف منصة "تيك توك"

منذ 22 دقيقة
تيك توك

تيك توك

A A A
طباعة المقال

أعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، الجمعة، إيقاف منصة “تيك توك” عن العمل في البلاد، بسبب إساءة استخدامها.

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية، في بيان لها، إنها وفرق الجرائم الإلكترونية، تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

وأضافت الوحدة أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأشارت إلى أن منصة “تيك توك”، لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.

وتابعت “كما لم تتعامل مع ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، ولذلك فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    متصفحات الانترنت
    لتسريع متصفح الإنترنت.. تحالف بين أبل وغوغل وموزيلا
    واتساب
    تسريبات تكشف ميزات واتساب السرّي
    الفضاء
    دراسة تتوقع بناء مدن المستقبل على صخور الفضاء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!