دون استخدام اليدين.. Portal يتيح لك عرض قصص فيسبوك

يحصل جهاز Portal من شركة فيسبوك على عدد من التحديثات، بما في ذلك التحديث الذي يتيح لك تصفح قصص أصدقائك عبر الشبكة الاجتماعية دون استخدام اليدين، كما هو مفصل في تدوينة عبر مدونة الشركة.

ويمكنك الوصول إلى الميزة بقول، “مرحبًا Portal، اعرض لي القصص”. وبالإضافة إلى القصص، يمكنك الآن أن تطلب من Facebook Assistant عرض منشورات فيسبوك والردود والصور الحديثة.

ولم يكن هناك في السابق أي دعم أصلي للشبكة الاجتماعية، حيث كان يمكن الوصول إليها فقط من خلال متصفح الويب.

وبالرغم من أن جهاز Portal يمكنه دائمًا التقاط صور لك أثناء المكالمة. ولكن لم يحتوي على ميزة تتيح لك التقاط صور لأصدقائك أو أفراد عائلتك على الجانب الآخر من الشاشة. وورد أن الشركة قالت في عام 2018 إن السبب يتعلق بالخصوصية.

ولكن يتيح لك الآن جهاز Portal التقاط لقطات شاشة أثناء مكالمات ماسنجر عبر قول عبارة “مرحبًا Portal، التقط صورة”.

كما يمكنك بعد ذلك مشاركة الصورة عبر منصة ماسنجر، كما تفعل مع أي صورة أو مقطع فيديو آخر.

وأضافت الشركة أيضًا دعمًا لتأثيرات الواقع المعزز على جانبي مكالمة ماسنجر، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه أنت أو المتصل.

وبعبارة أخرى، إذا كان المتصل يستخدم هاتفًا أو جهازًا لوحيًا بدلاً من Portal، فإنه يتمكن الآن من رؤية تأثيرات الواقع المعزز التي تقوم بتشغيلها.

وهناك ثلاث ألعاب جديدة قادمة إلى Portal أيضًا، بما في ذلك Quizbee و Sequencer و Port-a-Pet، وكلها يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق Photo Booth.

فيسبوك خفضت أسعار أجهزة Portal

تعتبر Quizbee في الأساس لعبة أسئلة، بينما تختبر Sequencer قدرتك على حفظ تسلسل الأرقام العشوائية. في حين تتيح لك Port-a-Pet التفاعل مع حيوان أليف افتراضي باستخدام أوامر شفهية.

والتزمت ميتا بوعدها بدمج مايكروسوفت تيمز مع Portal، حيث تتوفر ميزة مؤتمرات الفيديو عبر الجهاز اعتبارًا من 8 ديسمبر.

كما تتوفر ESPN، جنبًا إلى جنب مع ESPN Plus، عبر Portal و Portal Plus و Portal Go في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وكانت ESPN متاحة في السابق عبر Portal TV فقط.

وإلى جانب هذه الميزات الجديدة، خفضت ميتا سعر أجهزة Portal. ويأتي جهاز Portal Go مقابل 149 دولار، و Portal TV مقابل 79 دولار، و Portal Plus مقابل 299 دولار.