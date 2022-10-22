دون تدخل بشري.. الروبوتات تبني أول نفق في العالم

تم الكشف عن أول نفق تحت الأرض في العالم تم بناؤه بالكامل بواسطة الروبوتات، والذي يمكن أن يمهد الطريق لبناء أنفاق أسرع بعشر مرات وبنصف تكلفة الطرق التقليدية.

وصنعت نظام الروبوت هذا، الشركة البريطانية الناشئة “هايبر تانيل” لبحوث التكنولوجيا، باستخدام مجموعة من التقنيات، والتي تضم طابعة ثلاثية الأبعاد، وماسحًا رقميًا تحت الأرض، وبدعم من الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وعمل أسطول الروبوتات “هايبربوت” على تصميم هيكل النفق بالطابعة ثلاثية الأبعاد، عن طريق نشر مواد البناء مباشرة في حفرة النفق.

وأنشئ النفق بطول يبلغ 6 أمتار، وارتفاع مترين، ويصل عرضه إلى مترين كذلك.

وأوضح ستيف جوردان، المدير التنفيذي لشركة “هايبرتنيل”، أن هذا النظام لا يحتاج لدخول عمال البناء إلى هيكل النفق أثناء بنائه، حيث يهدف تطويره ليكون بديلًا عنهم في بناء أنفاق الطرق، وبذلك الحد من مخاطر السلامة في مشاريع البناء.

وبيّن جوردان، أن هذا النظام يستخدم خرسانة منخفضة الكربون، وبذلك فإنه يحد من انبعاثات عمليات البناء في المستخدمة الطرق الحالية.

ولفت إلى أن التقنيات المستخدمة في روبوت “هايبربوت” أثبتت فعاليتها في تسريع عمليات البناء تحت الأرض.

وبدأت شركة “هايبر تانيل”، في سبتمبر الماضي، العمل في مشروع هذا النفق جديد، بعد حصولها على تمويل بقيمة 1.88 مليون يورو، من مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، في وقت سابق من هذا العام.