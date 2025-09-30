"ديب سيك" تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد

أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة “ديب سيك” أحدث نموذج لها، المسمى DeepSeek-V3.2-Exp، واصفة إياه بأنه “إصدار تجريبي” و”خطوة وسيطة نحو بنية الجيل القادم”.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يتميز بكفاءة تدريب أعلى وسرعة أكبر في معالجة التسلسلات الطويلة من النصوص مقارنة بالإصدارات السابقة. وسبق للشركة أن أثارت ضجة عالمية عندما أطلقت في يناير الماضي نموذجها المفتوح المصدر R1، الذي بلغت تكلفة تدريبه 294 ألف دولار فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الغربية المنافسة، ما أدى إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون.

ونشرت “ديب سيك” تفاصيل النموذج الجديد على منتدى Hugging Face للمطورين، مؤكدة استمرارها في الابتكار مع الحفاظ على كفاءة التكلفة العالية التي اشتهرت بها الشركة.