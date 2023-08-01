الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
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ذراع نومورا للعملات المشفرة تحصل على ترخيص في دبي

منذ ساعة واحدة
شركة نومورا

شركة نومورا

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قالت شركة ليزر ديجيتال، ذراع العملات المشفرة لشركة نومورا اليابانية، الثلاثاء، إنها حصلت على ترخيص لمزاولة أنشطتها في دبي لتصبح بذلك الأحدث بين عدد من المؤسسات المالية التي تدخل مجال العملات المشفرة هذا العام.

وأضافت ليزر ديجيتال، التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا ولديها مكاتب في دبي ولندن، في بيان أنها حصلت على الترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مما يسمح لها بتقديم خدمات الوساطة والإدارة والاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأشارت ليزر ديجيتال إلى أنها ستدشن أنشطة التداول وإدارة الأصول في الأشهر المقبلة مما يسمح للمستثمرين بالوصول المباشر إلى خدمات تداول العملات المشفرة وغيرها من المنتجات الاستثمارية.

وأصبح بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الشهر الماضي أول شركة في فرنسا تحصل على ترخيص لخدمات العملات المشفرة مما يبرز رغبة البنوك في خوض هذا المجال مع انتعاش الأسواق خلال 2023.

وارتفعت بتكوين، أعلى العملات المشفرة، نحو 75 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

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