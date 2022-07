ذوبان "جليد يوم القيامة" يهدد العالم

يعتبر نهر “ثويتس” الجليدي الضخم من أسرع الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية من حيث معدل الذوبان، الذي من شأنه إذا ما انهار تماما أن يرفع مستوى سطح البحر 65 سم على الأقل، ما قد يتسبب بتدمير المناطق الممتدة على الجزر والسواحل في جميع أنحاء العالم.

ويحمل “ثويتس” لقب “جليد يوم القيامة” لكونه واحدا من أسرع الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية القابلة للذوبان، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن استقراره على المدى الطويل أمر مشكوك فيه.

Scientists say a critical ice shelf attached to Antarctica's "doomsday glacier" is shattering "rapidly" and on the verge of collapse. When that occurs, they warn, it could raise sea levels around the world. https://t.co/UAbUZ9rXjh pic.twitter.com/uYnPGCH6YM

— CBS News (@CBSNews) December 15, 2021