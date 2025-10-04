رئيس "أوبن إيه.آي" يسعى لتمويل خلال جولتين بآسيا والشرق الأوسط

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها، اليوم السبت، إن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي سام ألتمان أطلق مبادرة عالمية لجمع تمويل تشمل شرق آسيا والشرق الأوسط، بحثا عن شركاء في التمويل والتصنيع لتلبية احتياجات الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الصحيفة أن ألتمان أجرى مناقشات منذ أواخر سبتمبر أيلول في تايوان وكوريا الجنوبية واليابان مع كبار الموردين مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي.إس.إم.سي) وفوكسكون وسامسونج وأس.كيه هاينكس، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي وتأمين الطلبات ذات الأولوية القصوى لأوبن.أيه.آي.

وأضافت الصحيفة أن ألتمان حث هذه الشركات على زيادة قدرتها الإنتاجية وإعطاء الأولوية لطلبيات أوبن.إيه.آي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد. ولم يتسن أيضا الحصول على تعليقات من الشركات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وقعت سامسونج وأس.كيه هاينكس خطابات أولية لتوريد شرائح ذاكرة لمراكز بيانات أوبن.إيه.آي.

وقالت الصحيفة إن ألتمان يعتزم زيارة مستثمرين في الإمارات لجمع تمويل للمساعدة في توسعة البنية التحتية والأبحاث في أوبن إيه.آي.

ونقلت وول ستريت عن مصادر مطلع أن أوبن إيه.آي أبلغت مستثمريها وشركاء الأعمال مؤخرا أن من المرجح أن تنفق حوالي 16 مليار دولار في استئجار خوادم هذا العام، وأن الإنفاق قد يرتفع إلى حوالي 400 مليار دولار في عام 2029.