السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعاون دولي لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتغير الديموغرافي في قمة أبيك

منذ ساعتين
الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج-رويترز

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم السبت، عن أمله في تعزيز التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادي لمعالجة القضايا المتصلة بالذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية، خلال أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وشارك في الجلسة الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث ناقش القادة سبل مواجهة الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتداعيات الناتجة عن شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد.

وأوضح لي أن بلاده اقترحت إنشاء إطار عمل مشترك لدول أبيك للتعامل مع ما وصفه بـ”الأزمة الديموغرافية”، مؤكداً أن التحولات السكانية تمثل “تحدياً خطيراً يمس مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد وسوق العمل والرعاية الاجتماعية”.

وأضاف أن هذه التغيرات المعقدة لا يمكن معالجتها من خلال مبادرات منفردة أو حلول محدودة، بل تتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق لضمان استدامة التنمية واستقرار المجتمعات في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

