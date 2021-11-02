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رئيس لجنة البورصات الأمريكية يكشف عن سبب فشل الكثير من العملات الرقمية!

منذ 3 ساعات
عملات رقمية

عملات رقمية

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دافع رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن النهج المتشدد للسلطات التنظيمية بشأن العملات المشفرة، معتبرًا أن المستثمرين في هذه الأسواق يفتقرون للحماية.

وقال “غاري جينسلر” خلال الاجتماع السنوي لجمعية صناعة الأوراق والأسواق المالية: “هناك الكثير من المستثمرين الذين يتطلعون إلى العائد، لكن هذه المنصات في الوقت الحالي غير مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة أو لجنة الأوراق المالية لتكون ضمن إطار حماية المستثمر”.

وأضاف: “وبدون ذلك، لا تتمتع هذه الأسواق بنزاهة السوق ولا الكفاءة في المنافسة أو المرونة اللازمة”.

وأوضح “جينسلر”: “في أحسن الأحوال يبدو الأمر مثل الاستثمار الأولي في رأس المال الاستثماري، إنه استثمار مبكر للغاية وقد فشلت العديد من العملات المشفرة بالفعل”.

وتوقع المسؤول الأمريكي أن عددا كبيرا من الأصول الرقمية الموجودة لن تنجح على المدى الطويل كمنافسين ضد العملات المصدرة من جانب الحكومات أو المعادن الثمينة.

وكانت مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية قد أصدرت بالأمس توصية للكونجرس بإصدار تشريع لتنظيم مصدري العملات المستقرة مثل البنوك، وسط مخاوف متعلقة بتأثيرها على الأسر والقطاع المالي والاقتصاد الأوسع.

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