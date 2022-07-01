راسبيري باي تطلق منتج Pico W لدعم شبكة معيار الشبكة اللاسلكية

أطلقت مؤسسة راسبيري باي المختصة بتقنيات الحاسوب منتج Pico W، الذي يضيف دعمًا لمعيار الشبكة اللاسلكية 802.11n لمنتج Pico. ويجعل ذلك منتج Pico W مفيدًا لمشاريع إنترنت الأشياء وما شابه ذلك.

وكانت الشركة قد أطلقت في شهر يناير من العام الماضي منتجها المسمى Pico، وهو عبارة عن لوحة بقيمة 4 دولارات تتضمن وحدة التحكم الدقيقة RP2040 التي صممتها المؤسسة بنفسها.

وباعت المؤسسة منذ إطلاق المنتج ما يقرب من مليوني لوحة Pico، ووصلت RP2040 إلى عدد كبير من منتجات الجهات الخارجية.

ويعتبر منتج Pico W أغلى من منتج Pico، حيث تصل قيمته إلى 6 دولارات. وأشار إيبين أبتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة راسبيري باي إلى أن إضافة أجهزة الراديو إلى المنتجات مكلف للغاية.

كما أن منتج Pico الأصلي البالغ سعره 4 دولارات يظل موجودًا. وإذا كانت التكلفة عاملاً كبيرًا ويمكنك الاستغناء عن الاتصال بالشبكة اللاسلكية، فلا يزال بإمكانك الحصول على منتج Pico الأقل تكلفة.

وتقول المؤسسة إنها أضافت اتصالًا لاسلكيًا إلى لوحة Pico باستخدام شريحة CYW43439. وتدعم هذه الشريحة البلوتوث العادي والبلوتوث المنخفض الطاقة أيضًا. ولكن المؤسسة تقول إنه غير ممكّن حاليًا.

وهناك ملحقات متاحة لتوصيل لوحة Pico بالشبكة. ولكن كانت مكلفة وأكبر بكثير من وجود شبكة لاسلكية مضمنة في وحدة التحكم الدقيقة نفسها. بالإضافة إلى أنها استخدمت دبابيس يمكن توصيلها بملحقات أخرى.

راسبيري باي تعلن عن المتحكم الدقيق Pico W

تأتي Pico W لتجلب الاتصال اللاسلكي. ويمكنك استخدامها كبديل لمشروع يعتمد على Pico القياسية إذا كنت تريد ذلك.

ويبدو أن اتصال Pico W وفقًا لمعيار 802.11n قديم جدًا في أيام Wi-Fi 6E. ولكن تجدر الإشارة إلى أن Pico W ليس مصمم ليكون حاسبًا يمكنه تصفح الإنترنت، بل مصمم للتحكم في الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة الأخرى.

كما أعلنت المؤسسة عن منتجين آخرين هما Pico H (5 دولارات) و Pico WH (7 دولارات). ويتشابه المنتجان مع Pico و Pico W، ولكن يكلفان أكثر ويأتيان مع رؤوس الدبوس المثبتة مسبقًا وموصل تصحيح الأخطاء.

وتقول راسبيري باي إن وحدة التحكم الدقيقة RP2040 مناسبًا للتطبيقات التجارية والصناعية. ولكن النقص العالمي في أشباه الموصلات أدى إلى تسريع اعتماده بشكل كبير.

وفي حين أن المؤسسة تعد بأن لديها خططًا لصنع عشرات الملايين من لوحة Pico، فقد تعرضت أيضًا للمشاكل، حيث أصبح شراء حواسيبها الأكثر تعقيدًا، مثل Raspberry Pi 4، صعبًا.