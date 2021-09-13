رحلة حول الأرض بمواصفات خاصة.. هل يفعلها ماسك وفريقه ويدخلون التاريخ؟

يستعد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، ليكوّن مع فريق سياحي، أول طاقم من المدنيين بالكامل ينطلق إلى مدار حول الأرض.

وسيقود جاريد إيزاكمان، المؤسس الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية Shift4 Payments، ثلاثة زملاء مبتدئين في رحلات الفضاء في رحلة مدتها ثلاثة أيام انطلاقاً من فلوريدا، من تنظيم شركة إيلون ماسك سبيس إكس، حيث لم يسبق لطاقم مكون من المدنيين بالكامل أن فعل ذلك من قبل.

وقد تم إعداد مركبة الطاقم، التي يطلق عليها اسم Resilience، للإقلاع من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا على قمة أحد صواريخ شركة سبيس إكس القابلة لإعادة الاستخدام من طراز Falcon 9، مع نافذة إطلاق مستهدفة مدتها خمس ساعات تفتح في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.

المنظمون لهذه الرحلة قالوا إن التوقعات ترى فرصة بنسبة 70٪ لظروف جوية مواتية للإطلاق، في رحلة متجهة بالكامل من الأرض، وفق ما نقلته “رويترز”.

ويمكن أن يخلق نجاح الرحلة حقبة جديدة من السياحة الفضائية التجارية، حيث تتنافس العديد من الشركات على العملاء الأثرياء لدفع ثروة صغيرة من أجل تجربة بهجة السفر الأسرع من الصوت وانعدام الوزن والمشهد البصري للفضاء.

سبيس إكس هي بسهولة اللاعب الأكثر شهرة في كوكبة المشاريع الصاروخية التجارية المزدهرة، بعد أن أطلقت بالفعل العديد من حمولات الشحن ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لـ ناسا.

وقد احتفلت كل من الشركتين المتنافستين Virgin Galactic وBlue Origin مؤخرًا بمهمات السياحة الفضائية الأولى بمشاركة مديريهما التنفيذيين المؤسسين، المليارديرين ريتشارد برانسون وجيف بيزوس.

لكن هاتين الرحلتين رفيعتي المستوى كانتا شبه مداريتين، فأرسلتا أطقمهما من رواد الفضاء المدنيين إلى ما يسمى “حافة الفضاء”، وتمت العودة في غضون دقائق.