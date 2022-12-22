الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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رسائل تُسبّب إحراجًا.. حلّ جديد من "واتساب" إن اخترت "حذف لي فقط"

منذ دقيقة واحدة
ميزة جديدة من "واتساب"

ميزة جديدة من "واتساب"

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ميزة جديدة طرح تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، بشأن الرسائل التي يتمّ إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تسبب إحراجًا لمرسلها.

فقد عالج التطبيق الشهير مشكلة يواجهها الملايين من مستخدميه يوميًا، وهي أنهم يختارون بالخطأ “حذف لي” فقط، عند الرغبة في التخلص من رسالة أرسلت بالخطأ.

الحذف العرضي

والميزة الجديدة التي أطلقها “واتساب” تدعى “الحذف العرضي”، والتي ستمنح كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة 5 ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها “حذف للجميع” بدلًا من “حذف لي فقط”، وذلك بعد اختيارهم كلمة  “Undo”، وفقا لموقع “munsifdaily.

هذا وتمثل ميزة “الحذف العرضي” طبقة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة حاليًا لمستخدمي تطبيق “واتساب” على هواتف “آيفون” و”أندرويد”.

كما يعمل تطبيق “واتسآب” حاليًا على تطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.

ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة مصورة للشاشة، بحسب ما ذكره موقع “وابيتا إنفو”.

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