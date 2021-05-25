رسمياً.. آبل تكشف عن نظام التشغيل الجديد iOS 14.6

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن إطلاق نظام التشغيل الجديد iOS 14.6، متضمنا سلسلة من الميزات الجديدة، علما أن التحديث الجديد متاح فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع GSM Arena، فإن إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في iOS 14.6 هي دعم بطاقة أبل العائلية (Apple Card Family)، وتتيح للمستخدمين استخدام نفس البطاقة بالعائلة.

وباستخدام هذه الميزة، يمكن لكل مستخدم تتبع عمليات الشراء وإدارة النفقات وإدماج اعتماده مع غيره بنفس العائلة، بالإضافة إلى ذلك، تتيح أيضا للوالدين، مشاركة Apple Card Family مع أطفالهما؛ لتوفير حدود وعناصر تحكم اختيارية للإنفاق.

وفي تحديث iOS 14.6، أضافت أبل دعما للاشتراكات في منصة أبل بودكاست؛ ما يسهّل على المستخدمين الاستماع لتدوينات صوتية في 170 دولة تنتمي حصريا إلى التطبيق.

وضم التحديث الأخير ميزة إضافية هي (AirTag) والتغييرات في تطبيق تتبع الهاتف (Find My Phone)، بما في ذلك الوضع المفقود، حيث تضيف هذه الميزة أخيرا دعم البريد الإلكتروني بدلا من أرقام الهواتف لهاتين الميزتين.

ولم تتوقف الميزات عند هذا الحد، بل تقدم أبل أيضا دعم ميزة التحكم الصوتي، وباستخدامها، يمكنك إعادة تشغيل هاتفك المغلق بالتحكم الصوتي فقط.