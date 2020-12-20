استمع لاذاعتنا

رسمياً… الصين تفتتح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم

منذ 39 دقيقة
الصين تفتتح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم

الصين تفتتح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم

A A A
طباعة المقال

بعد انهيار مرصد ”أريسيبو“ التاريخي في أقليم بورتوريكو، افتتحت الصين رسميا أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم للعلماء الدوليين.

ويعتبر تلسكوب الصين في مقاطعة بينغ تانغ الصينية أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم حاليا، متجاوزا مرصد أريسيبو، الذي ظل كأكبر تلسكوب في العالم لمدة 53 عاما حتى انهياره في تشرين الثاني؛ ما أدى إلى إغلاق المرصد إلى الأبد.

وتلقت الصين بالفعل الطلبات من جانب العلماء الأجانب الذين يتطلعون إلى استخدام الأداة في أبحاثهم في العام المقبل 2021.

وبفضل قطره الضخم الذي يبلغ 1600 قدم (500 متر)، فإن FAST لا يعتبر أكبر من تلسكوب أريسيبو فقط، ولكنه -أيضا- أكثر حساسية بثلاث مرات.

وتم تزويد تلسكوب FAST أيضا بمنطقة ”صمت لاسلكي“ يبلغ طولها 3 أميال (5 كيلومترات)، حيث لا يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وقال وانغ تشيمينغ، كبير مفتشي مركز العمليات والتطوير في FAST: ”لقد استلهمنا التصميم كثيرا من هيكل أريسيبو، الذي قمنا بتحسينه تدريجيا لبناء تلسكوبنا“.

تستخدم التلسكوبات الراديوية مثل FAST؛ الهوائيات وأجهزة استقبال الراديو لاكتشاف موجات الراديو في الكون مثل: النجوم والمجرات والثقوب السوداء، ويمكن أيضا استخدام هذه الأدوات لإرسال إشارات الراديو وحتى عكس الضوء الراديوي من الأجسام الموجودة في النظام الشمسي مثل: الكواكب، لمعرفة المعلومات التي قد ترتد مرة أخرى.

ومن الممكن أن يستخدم الباحثون التلسكوب الجديد لاستكشاف الكون ودراسة العوالم الفضائية، وكذلك للبحث عن الحياة الفضائية، وذلك بحسب “ارم نيوز”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تتحاذى الكواكب غدا لتبدو أقرب مما كانت عليه منذ العصور الوسطى
    شاهدوا “قبلة عيد الميلاد” غدا … الاقتران العظيم لعام 2020
    ابتكار مكثف يجمع الطاقة من تنفس وحركة مرتديه
    ابتكار مكثف قابل للارتداء والتمدد لحصاد الطاقة من تنفس وحركة المستخدم
    Hyundai Mini 45
    سيارة كهربائية من هيونداي للأطفال باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مستشفى الجامعة الأمريكية
    تسجيل أول حالة في لبنان.. مرض خطير يسببه فيروس كورونا للأطفال!
    نهاية العالم (تعبيرية)
    كيف ستبدو نهاية العالم بناءً على جائحة فيروس كورونا؟
    حاسوب MacBook Pro
    اتبعوا هذه النصائح للإستفادة القصوى من حاسوب ماك الجديد