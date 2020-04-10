رسمياً.. سامسونج تكشف عن A71 5G وعن A21

كشفت شركة سامسونج رسمياً عن جديدها من هواتف سلسلة A التي ستكون متوفرة في الولايات المتحدة اليوم، وفيها المزيد من الخيارات، بما في ذلك دعم تقنية الجيل الخامس 5G المقرر قدومها في الصيف القادم.

وتشمل الهواتف الجديدة التي ستطرحها سامسونج في الأسواق جهازين جديدين بما فيها نسخة 5G المتوفرة في هاتف Galaxy A71.

لكن الهاتفين اللذين سيتوفران في الأسواق اليوم هما Galaxy A51 الذي سيكلف 400 دولار مقابل نسخة 4 جيجا بت رام / 128 جيجا بت سعة تخزين داخلية. أما الهاتف الثاني فهو Galaxy A01 والذي سيكلف 110 دولارات فقط، علماً أنه يعمل بنظام أندرويد بالكامل وليس جهاز Go Edition.

وكان هاتف Galaxy A71 5G مجرد شائعة حتى إصدار هذا الإعلان الرسمي من سامسونج.، لكنه نفس هاتف Galaxy A71 بشكل أساسي، حيث يأتي بشاشة 6.7 بوصة Super AMOLED بدقة 1080+ وكاميرا سيلفي 32 ميغا بكسل.

وتوجد في الخلف كاميرا رباعية مبنية حول الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغا بكسل ومعها كاميرا 12 ميغا بكسل فائقة الاتساع وكاميرا 5 ميغا بكسل للتقريب وحساس عمق 5 ميغا بكسل، ويبلغ حجم البطارية 4.500 ميلي أمبير ويمكن شحنها بقدرة 25 واط.

ويشهد هذا الظهور الرسمي الأول لهاتف Galaxy A21 الذي سيكلف 250 دولاراً ويأتي بشاشة حجمها 6.5 بوصة وبدقة 720p+ وبطارية بحجم 4.000 ميلي أمبير مع شحن بقدرة 15 واط. كما يأتي الهاتف مع رام 3 جيجا بت وسعة تخزين 32 جيجا بت بالإضافة إلى بطاقة التخزين الخارجية.

الكاميرا الرباعية على الخلف فيها كاميرا رئيسية بدقة 16 ميغا بكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغا بكسل وكاميرا تقريب بدقة 2 ميغا بكسل بالإضافة إلى حساس عمق بدقة 2 ميغا بكسل.

أما كاميرا السيلفي فستكون مزودة بحساس 13 ميغا بكسل. وستكون هناك المزيد من الموديلات لاحقاً خلال الصيف.

ويشمل هذا نسخة 5G من Galaxy A51. والفرق الرئيسي إلى جانب الاتصال بشبكة 5G هو بطاقة التعريف Exynos 980.

أما عن السعر، فسيكون أكثر بـ100 دولار من الهاتف الآخر LTE. ويعتبر هاتف Samsung Galaxy A11 نسخة اقتصادية أكثر، حيث يكلف 180 دولاراً. وتتوفر فيه نفس البطارية 4.000 ميلي أمبير ويدعم شحن بقوة 15 واط، لكن الكاميرا الخلفية للجهاز دقتها أقل.