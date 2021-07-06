رسمياً.. سامسونغ تكشف عن هاتفي Galaxy M32 و Galaxy F22

تواصل العملاقة الكورية الجنوبية “سامسونغ”، الكشف عن المزيد من الهواتف الذكية الجديدة، حيث أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن طرح هاتف Galaxy M32 الذكي متوسط المدى في المملكة المتحدة، وسيكون متاحًا حصريًا عبر موقع أمازون بريطانيا، ومتجر سامسونغ عبر الإنترنت في نهاية هذا الشهر، فيما طرحت سامسونغ هاتف Galaxy F22 الذكي في الهند.

مواصفات Galaxy M32

يحتوي هاتف Galaxy M32 على شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تحتوي الشاشة على نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابكسل.

ويحتوي هاتف Galaxy M32 على إعداد رباعي الكاميرا، إذ تتميز الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميغابكسل، وعدسة للعمق بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Helio G80، مقترنًا بـ6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت للتخزين المدمج.. ولمزيد من التخزين، يحتوي الهاتف على فتحة بطاقة microSD.

ويأتي الهاتف الجديد مع واجهة One UI 3.1، استنادًا لنظام التشغيل Android 11 OS، كما يحزم هاتف Galaxy M32 بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.



كما يحتوي الهاتف على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب وشبكة 4G و GPS و Wi-Fi b / g / n / ac و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويبلغ سعر Galaxy M32 (269 جنيهًا إسترلينيًا – 372.99 دولار أمريكي) في المملكة المتحدة، وهو متاح من خلال متجر أمازون وسامسونغ عبر الإنترنت، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهي: الأزرق والأسود والأبيض.

وفي الوقت نفسه، طرحت سامسونغ هاتف Galaxy F22 الذكي في الهند، وهو رابع هاتف من سلسلة F يصل للسوق الهندية بعد Galaxy F02s و Galaxy F12 و Galaxy F62 وظهر لأول مرة بوقت سابق من هذا العام.

مواصفات وميزات Galaxy F22

يحتوي Galaxy F22 على شاشة sAMOLED مقاس 6.4 بوصة توفر دقة HD + 720 × 1600 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث 90 هرتز.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Helio G80 مقترنًا بـ 4 / 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 / 128 غيغابايت من سعة التخزين، كما يأتي بفتحة مخصصة لبطاقة microSD للتوسيع.

ويحتوي هاتف F22 على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

وفي الخلف، يأتي الهاتف بأعداد رباعي الكاميرات، بتصميم مربع، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابيكسل وعدسة للعمق، بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

ويتم تشغيل الجهاز على نظام التشغيل Android 11 مع واجهة One UI 3.1 الخاصة بشركة سامسونغ، كما يحتوي جهاز Galaxy F22 على بطارية 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

ويأتي الجهاز مع ميزات أخرى معتادة، مثل تقنية VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم، ومستشعر بصمة جانبي.



وبالنسبة للسعر، يصل هاتف Galaxy F22 إلى الهند في متغيرين للذاكرة، الأول مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 غيغابايت للتخزين، بسعر 499 روبية (168 دولارًا).

والثاني مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 غيغابايت للتخزين، مقابل 14،499 روبية (حوالي 195 دولارًا)، وستوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

وسيكون الهاتف متاحًا للبيع عبر موقع Flipkart في الساعة 12 ظهرًا (بتوقيت الهند) في 13 يوليو الجاري.