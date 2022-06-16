رسمياً.. شاومي تطلق الهاتف المميز Poco C40 للأسواق العالمية

انطلق الخميس وبشكل رسمي هاتف Poco C40 اليوم للأسواق العالمية بقدرة بطارية 6000 mAh، ومعالج JR510 من JLQ.

يتميز هاتف Poco C40 بشاشة LCD بحجم 6.71 إنش، بجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الكاميرة الخلفية، وتضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Poco C40 بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، إلا أن شاومي تقدم في محتوى الصندوق شاحن بقدرة 10W.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج JR510 من JLQ والتي تتضمن 4 من أنوية c بسرعة 2GHz، وأيضاً 4 من الأنوية بسرعة 1.5 GHz، مع كرت شاشة Mali-G52، ومن المتوقع أن تقدم الرقاقة آداء يحاكي Snapdragon 450.

أيضاً يأتي Poco C40 باثنان من التكوينات على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.