رسمياً.. شاومي تكشف عن هاتفها “Mi 11 Lite 5G”

كشفت شركة الهواتف الصينية ”شاومي“رسميا عن هاتفه الجديد ”Mi 11 Lite 5G“ الذكي، الذي يتمتع بحجم ”نحيف“ ومزود بمعالج ”Snapdragon 780G SoC“ من ”Qualcomm“.

وصمم معالج ”Snapdragon 780G“، الذي يعد الثاني من ”كوالكوم“ بعد ”Snapdragon 888″، باستخدام معايير عملية تكنولوجية ”5 نانومتر“.

وقامت ”كوالكوم“ بتضمين المعالج مسرع الذكاء الاصطناعي منخفض الطاقة، الذي من شأنه أن يزيد من مقدار عمر البطارية، ويقوم بتصفية ضوضاء الخلفية أثناء إجراء المكالمات.

ويتمتع ”Snapdragon 780G“، إلى جانب ميزة نوى المعالجة ”Kryo 670″، بميزات اتصال محسنة، مع مودم ”Snapdragon X53 5G“ المدمج، الذي يعد بسرعات تصل إلى 3.3 غيغابايت في الثانية عبر شبكات الجيل الخامس، وفقا لمعيار ”Sub-6 GHz“.

وأكدت شركة ”كوالكوم“ أن نوى المعالجة ”Kryo 670“ توفر زيادة بنسبة 40% في الأداء، ومعالج الرسوميات الجديد ”Adreno 642“ لرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بنموذج ”Snapdragon 765“.

ويتضمن ”Snapdragon 780G“ معالج إشارة الصورة الثلاثي ”Spectra 570″، الذي يسمح للهواتف بالتقاط ثلاث صور بدقة 25 ميغابكسل أو فيديوهات متزامنة في الوقت نفسه، كما أنه يحسن من التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويدعم المعالج معيار الشبكة اللاسلكية الجديد ”Wi-Fi 6E“، ما يعني أن الهواتف ذات الشريحة الجديدة ستكون قادرة على الاستفادة من سرعات الشبكة اللاسلكية الأسرع إضافة إلى النسخة 5.2 من تقنية البلوتوث.

وأكدت شركة ”كوالكوم“ أن المعالج الجديد ”Snapdragon 780G“، يهدف إلى توفير أداء أفضل للذكاء الاصطناعي، وتجربة أفضل للكاميرا، ودعم G5 إضافة إلى أنه يأتي مع بعض الميزات المتقدمة.

وتشير تقارير إلى أن شركة ”شاومي“ ستطلق الهاتف الجديد ”Mi 11 Ultra، الذي سيعمل بمعالج ”Snapdragon 780G“، اليوم الإثنين، خلال حدث رسمي للشركة سيتم بثه افتراضياً، في تمام الساعة 19:30 (بتوقيت غرينتش).

ويأتي الهاتف بشاشة OLED كبيرة الحجم مقاس 6.8 بوصة رباعية المنحنيات بدقة WQHD + ومعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هيرتز، وتشتمل بقية معلمات الشاشة على كثافة بكسل 515 PPI ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هيرتز، مع دعم تقنية IP68 لمقاومة الماء والغبار، وطبقة حماية للشاشة من نوع “ Corning Gorilla Glass Victus“ ونتوءة في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وتأتي الكاميرا الأساسية لهاتف ”Mi 11 Ultra“ بدقة 50 ميغابيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة 48 ميغابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية أيضا بدقة 48 ميغابيكسل مع تقريب بصري 10x، إضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابيكسل، وسيحتوي الإصدار الأعلى على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 غيغابايت.