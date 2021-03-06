رسمياً.. شاومي تكشف عن 4 هواتف من سلسلة Redmi 10

في إطار المنافسة الشرسة التي تخوضها شركة شاومي في سوق الهواتف الذكية ،كشفت الشركة الصينية رسميا عن مواصفات أجهزة Redmi Note 10 التي صممتها لتكون من بين الهواتف الذكية الأكثر تطورا لهذا العام.

ويعتبر Redmi Note 10 Pro أفضل هاتف في سلسلة Redmi 10 الجديدة من شاومي، حيث يحتوي على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة مع دعم لمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا ومعدل استجابة لمس يبلغ 240 هرتزا.

Note 10 Pro

كما أن لديه أفضل كاميرا، ويتم تمييزه بواسطة عدسة بمستشعر Samsung ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويعمل Redmi Note 10 Pro بمعالج Snapdragon 732G مع 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويحتوي على بطارية بسعة 5020 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واطا، ويتم التعامل مع الأمان البيومتري بواسطة ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ومع طرح Redmi Note 10 Pro في 8 مارس/آذار الجاري، فإنه سيأتي باللون الرمادي والأزرق والبرونزي، وبسعر 279 دولارا لنسخة 6/64 جيجابايت و299 دولارا لنسخة 6/128 جيجابايت و329 دولار النسخة 8/128 جيجابايت.

Note 10

أما هاتف Redmi Note 10 ، فإنه تم تصميم الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة تدعم التدرج اللوني DCI-P3 ويصل سطوعها إلى 1100 شمعة.

ومن ناحية الكاميرات، يشتمل Redmi Note 10 على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتم تشغيل Redmi Note 10 بواسطة معالج Snapdragon 678 مع 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واطا وماسح ضوئي مثبت على الجانب.

ويأتي Redmi Note 10 باللون الرمادي والأبيض والأخضر، وبسعر 199 دولارا لنسخة 4/64 جيجابايت و229 دولارا لنسخة 4/128 جيجابايت و279 دولارا لنسخة 8/128 جيجابايت.

Note 10S

يتشابه هذا الهاتف مع هاتف Redmi Note 10، ولديه شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واطا.

ويحصل على كاميرا بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G95 الذي يقترن مع 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان البيومتري.

ومع طرح Redmi Note 10S في شهر أبريل/نيسان المقبل باللون الرمادي والأبيض والأزرق، فإنه يأتي بسعر 229 دولارا لنسخة 6/64 جيجابايت و249 دولارا لنسخة 6/128 جيجابايت و279 دولارا لنسخة 8/128 جيجابايت.

Note 10 5G

يفتقر هذا الهاتف للشاشة من نوع AMOLED، بالرغم من أن شاشته من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل يمكنها العمل بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزا وينخفض إلى 30 هرتزا عندما لا يحتاج المحتوى.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 700 مع 5G مدمج، وهناك كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة لعدسة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويوجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع معدل شحن 18 واطا، ومثل بقية تشكيلة Redmi Note 10، فإنه يأتي مع مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ويتوفر الهاتف اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان باللون الرمادي والأزرق والبرونزي، بسعر 199 دولارا لنسخة 4/64 جيجابايت و229 دولارا لنسخة 4/128 جيجابايت.