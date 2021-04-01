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رسميا.. تويتر يغلق تطبيق البث المباشر "بيريسكوب"

1 - أبريل - 2021
شعار تويتر

شعار تويتر

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أعلنت شركة تويتر ،الخميس، عن إغلاق تطبيق البث المباشر “بيريسكوب” (Periscope) بشكل رسمي، مع نقل معظم وظائفه الرئيسية إلى “تويتر لايف” (Twitter Live).

وكتبت الشركة عبر التطبيق نفسه اليوم: “وداعنا الأخير اليوم هو آخر يوم يتوفر فيه تطبيق بيريسكوب. نتركك مع امتناننا لجميع المبدعين والمشاهدين الذين جعلوا مجتمع بيريسكوب أكثر إشراقا. نأمل أن نراكم جميعا مباشرة على تويتر”.

وأزيل تطبيق “بيريسكوب” بالفعل من متاجر التطبيقات، وسيتم تعطيل وظائف التطبيق اليوم لأولئك الذين ما زالوا يستخدمونه.

ستستمر عمليات البث العامة في التوفر في إصدار الويب من بيريسكوب، والذي سيعمل كأرشيف للمحتوى المنشور على الخدمة.

وقررت الشركة التخلي عن هذا التطبيق المنفصل، لأن الميزات الرئيسية لـ بيريسكوب متاحة بالفعل في تطبيق تويتر، يمكن إجراء البث المباشر باستخدام تويتر لايف، ويمكن للعلامات التجارية البث المباشر من خلال “ميديا استوديو” منفصل.

أعلنت تويتر ، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن خططها لإغلاق بيريسكوب، مشيرة إلى زيادة تكاليف الصيانة.

في ذلك الوقت، قالت الشركة إن بيريسكوب كان في وضع خدمة “محفوف بالمخاطر”، وانخفض عدد المستخدمين بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

يذكر أن تويتر اشترى بيريسكوب في عام 2015.

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