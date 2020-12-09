رسميا..شاومي تكشف موعد إطلاق التلفزيون الذكي MI QLED TV 4K

في إشارة إلى اقتراب موعد إطلاق التلفزيون الذكي MI QLED TV 4K ، نشرت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ”شاومي“ إعلانًا تشويقيًا جديدًا على موقعها الرسمي عبر منصة ”تويتر“ تحدد من خلاله موعد الحدث المقبل، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لإطلاق جهاز Mi QLED بدقة عرض 4K، وستبث الشركة الإطلاق على منصاتها الاجتماعية المختلفة.

كما أوضح الإعلان التشويقي بعض المميزات المقدمة من شاومي في تلفزيون Mi QLED الذكي، حيث يأتي بتقنية Quantum Dot، ويدعم Dolby Vision، وأيضًا تقنية HDR 10 Plus، ومعايير Dolby Audio في الصوتيات، كما يدعم الاتصال عبر HDMI 2.1.

وسيدعم ”Mi QLED TV 4K“ على وجه الخصوص، YouTube و Disney + Hotstar و Netflix و Prime Video و Zee5 و Sony Liv، والعديد من الخدمات الأخرى، وسيحتوي البرنامج على العديد من الميزات الرئيسة، مثل: Universal Search، و Kids Mode، والتوصيات الذكية، وأخيرًا، سيحتوي على HDMI 2.1 و eARC و ALLM و AVV1 أيضًا.

كما تأتي الشاشة بتقنية Patchwall من ”شاومي“ مع نظام تشغيل الأندوريد، وشاشة QLED حجم 55 بوصة، وتقدم تلفزيونات QLED شاشات عرض LED العادية، وتتميز بطبقة كمومية يُقال إنها تعمل على تحسين السطوع والألوان، مما يوفر أداء صورة أفضل بشكل عام.

ولذلك، ستواجه ”شاومي“ علامات تجارية مثل سامسونغ و TCL و OnePlus، التي لديها طرازات QLED متوافرة في الهند، لاسيما تلفزيون TCL 55C715 QLED بسعر 759.74 دولار، ومع ذلك، من المتوقع أن تقدم ”شاومي“ أول طرازات QLED بسعر مناسب أكثر بكثير من المنافسة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق تلفزيون “ Mi TV 5 Pro“ في الصين في نوفمبر 2019، ويتوافر التلفزيون بأحجام: 55 بوصة، و65 بوصة، و75 بوصة، مع جميع خيارات الحجم التي تحتوي على شاشات QLED فائقة الدقة (3840 × 2160 بكسل)، ويتم بيع الجهاز ”Mi TV 5 Pro“ بسعر 3699 يوانًا صينيًا (حوالي 566.18).