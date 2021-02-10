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رسميا.. شاومي تكشف موعد إطلاق سلسلة هواتف “Redmi K40”

10 - فبراير - 2021
هاتف ريدمي

هاتف ريدمي

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تعتزم عملاق صناعة الهواتف الصينية ”شاومي”، الكشف عن موعد الإعلان الرسمي لسلسلة Redmi K40، في حدث يعقد في 25 من الشهر الجاري ، حسب الإعلان التشويقي الذي نشرته شاومي على موقع ويبو الصيني الخاص بها.

وتستعد ريدمي العلامة التجارية التابعة لشاومي لكشف النقاب عن سلسلة Redmi K40، حسبما أكد نائب رئيس شركة ريدمي Lu Weibing عبر إعلان تشويقي نشر على منصة ويبو الصينية، كما أكد الإعلان التشويقي أن الهواتف تأتي بتصميم جديد وتجربة فريدة للمستخدم.

مواصفات سلسلة (Redmi K40)

على الرغم من أن الإعلان التشويقي لم يكشف عن أي من تفاصيل مواصفات سلسلة Redmi K40، إلا أن التسريبات السابقة أكدت أن Redmi تدعم هذه الإصدارات بمعالج Snapdragon 888 الأقوى، كما تتميز الهواتف بشاشة مسطحة.

كما أشارت التسريبات إلى أن سلسلة Redmi K40 تأتي بقدرة بطارية أعلى من 4000 مللي أمبير، أيضاً أشار Lu Weibing في تصريحات سابقة إلى أن سعر Redmi K40 سيبدأ من 465 دولارا.

من المتوقع أيضاً أن تشمل سلسلة Redmi K40 ثلاثة من الإصدارات التي تتضمن Redmi K40، وRedmi K40S، وRedmi K40 Pro، كما تدعم الإصدارات الثلاثة الاتصال بشبكات G5، وتقدم Redmi أعلى إصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل.

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