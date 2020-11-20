رسميا … غوغل تشفّر رسائل مستخدمي ‏Android Messages

في تحديث جديد سعت له الشركة منذ فترة زمنية، قامت شركة غوغل العملاقة بإضافة ميزة جديدة على خدمة Android Messages حيث طرحت ميزة التشفير لتكون بديلًا عن نظام (الرسائل النصية القصيرة) SMS الشائع، وتصنف ميزة التشفير في التطبيقات من أهم المزايا التي يتطلع إليها المستخدم وذلك لأنها تضفي مساحة آمنة بالنسبة لخصوصية الرسائل التي يتم تيادلها بين شخصين.

وتعد (خدمات الاتصال الثري) RCS بروتوكولًا للاتصال بين شركات الهاتف المحمول، وهو يهدف إلى أن يحل محل نظام SMS بنظام تراسل نصي أكثر ثراءً، إذ إلى أنه يوفر – إلى جانب القدرة على تبادل الرسائل النصية – تبادل الوسائط المتعددة، مثل: الصور، ومقاطع الفيديو.

وتمتاز خدمات الاتصال الثري أيضًا بأنها توفر بعض الميزات الشائعة في خدمات التراسل الفوري الشهيرة، مثل: واتساب المملوكة لشركة فيسبوك. ومن تلك الميزات: مؤشر الكتابة، ومعلومات عن آخر ظهور، ومشاركة المواقع، وإمكانية مشاركة رسائل أطول مما هو متاح في الرسائل النصية القصيرة.

وتتيح خدمات الاتصال الثري أيضًا للمستخدمين معرفة الوقت التي قُرأت فيه الرسالة، ومشاركة الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى قدرات أفضل للدردشات الجماعية.

وقالت شركة جوجل يوم الخميس: إنها أكملت الطرح العالمي لخدمات الاتصال الثري RCS، لتنتقل الآن إلى المرحلة الجديدة، وهي ميزة التشفير (طرف إلى طرف).

وأصبحت ميزة التشفير (طرف إلى طرف) مطلوبة بشدة منذ نحو 10 سنوات، خاصةً بعد التسريبات الشهيرة للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية (إدوارد سنودن) الذي كشف عن تجسس الوكالة على المستخدمين.

ويُعتقد أن ميزة التشفير (طرف إلى طرف) هي الترياق لمثل هذه الممارسات من التجسس، وهي تستخدم تشفيرًا قويًا لتشفير الرسائل مع مفتاح فريد لكل مستخدم. ولأن المفتاح يكون فقط في جهاز المستخدم فإن التشفير (طرف إلى طرف) يمنع أي شخص آخر، ويشمل ذلك: الشركة الصانعة للتطبيق، ومزود خدمة الإنترنت، وشركة الاتصالات، والوكالات الخارجية، من قراءة الرسائل.

ويستخدم العديد من تطبيقات التراسل الفوري الشائعة حاليًا ميزة التشفير (طرف إلى طرف)، ويشمل ذلك: واتساب من فيسبوك، و(سيجنال) Signal، و(آي مسج) iMessage من آبل، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى.

وأوضحت جوجل أن ميزة التشفير (طرف إلى طرف) ستكون متاحةً في الوقت الحالي لمستخدمي النسخة التجريبية من تطبيق (أندرويد مسجز) Android Messages. وسيستمر طرح الميزة حتى العام المقبل.

ونشرت عملاقة التقنية الأمريكية تفاصيل فنية للميزة الجديدة، وقالت: إن ميزة التشفير (طرف إلى طرف) التي يوفرها تطبيق (أندرويد مسجز) ستقوم على بروتوكول التشفير الذي يستخدمه تطبيق (سيجنال)، الذي يُوصف بأنه الأكثر أمانًا بين تطبيقات التراسل الفوري.