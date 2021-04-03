رسمياً.. هاتف Vivo X60t يرى النور بميزات متطورة

في إطار المنافسة المشتعلة في سوق الهواتف الذكية ، كشفت شركة الهواتف الصينية فيفو، يوم السبت، النقاب عن هاتف ”vivo X60t“ الذي ينطلق بواسطة معالج ”Dimensity 1100“ ومعدل تحديث 120 هيرتز وسعر 530 دولارا.

ويعتبر الهاتف عضوا جديدا ينضم لسلسلة ”X60″، التي تم الكشف عنها كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، وتبعها هاتف ”X60 Pro +“ في كانون الثاني/ يناير، واليوم ينضم عضو جديد إلى التشكيلة يطلق عليه اسم ”vivo X60t“.

يتميز الجهاز بشاشة ”AMOLED“ بحجم 6.56 بوصة، وجودة عرض ”FullHD“ بلس، مع معدل تحديث 120 هيرتز، كما تضم الشاشة نتوءة تتوسط الشاشة للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 32 ميغابيكسل.

كما يتم تشغيل هاتف ”vivo X60t“ بواسطة معالج ”Dimensity 1100″، ويأتي مزوداً بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام، وسعة تخزين 128 غيغابايت، أيضا يأتي الهاتف بواجهة ”OriginOS“ مع نظام تشغيل ”Android 11“.

ويضم الهاتف الجديد إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، إذ تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميغابيكسل وآخر ”portrait“ بدقة 13 ميغابيكسل، كما تأتي الكاميرا بتقنية ”gimbal“ للتثبيت، غير موجودة في ”X60“ العادي.

كما يدعم هاتف ”vivo X60t“ بطارية كبيرة سعة 4300 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، كما يضم تقنية ”NFC“ ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G،

ويتوفر ”vivo X60t“ باثنين من الاختيارات في الألوان بسعر 530 دولارًا / 450 يورو، ويتوفر للبيع في الصين من خلال المتاجر غير المتصلة بالإنترنت.