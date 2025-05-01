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رسوم الاستيراد تدفع إكس بوكس لزيادة أسعار الأجهزة والألعاب

منذ 4 دقائق
منصة ألعاب إكس بوكس

منصة ألعاب إكس بوكس

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رفعت إكس بوكس ​​التابعة لمايكروسوفت أسعار الأجهزة وأذرع التحكم والألعاب وغيرها من الملحقات بعد خطوات مماثلة من منافسيها بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

وفي منشور على مدونتها اليوم الخميس أعلنت إكس بوكس ​​أنها سترفع أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وبريطانيا.

وسيبلغ السعر الجديد لأعلى فئة من جهاز إكس بوكس 600 دولار تقريبا في الولايات المتحدة بزيادة قدرها 100 دولار.

ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من خطوة مماثلة أقدمت عليها شركة سوني المصنعة لأجهزة بلاي ستيشن، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة للأجهزة تستعد لزيادة تكاليف التصنيع بسبب الرسوم الجمركية.

ويبلغ حاليا سعر جهاز بلاي ستيشن من الفئة الخامسة (طراز برو) نحو 700 دولار في الولايات المتحدة.

وزادت الأسعار بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على مراكز التصنيع الرئيسية مثل اليابان والصين وفيتنام.

وسترفع إكس بوكس أسعار بعض ألعابها إلى نحو 80 دولارا بعد خطوة مماثلة قامت بها نينتندو المصنعة لأجهزة سويتش.

    المصدر :
  • رويترز

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