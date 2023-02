رصد دوامة "غريبة" حول القطب الشمالي للشمس

وثق مرصد تابع لوكالة ناسا دوامة قوية حول القطب الشمالي للشمس، تكونت من تيارات من البلازما الشمسية ممزقة من سطح نجمنا. لكن العلماء ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب ذلك.

وتم تسجيل هذه الظاهرة الغريبة وغير المسبوقة بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا. وتم الإبلاغ عنها لأول مرة عبر “تويتر” من قبل متنبئة الفضاء الشهيرة في الولايات المتحدة، الدكتورة تاميثا سكوف.

وشاركت سكوف مقطع فيديو للظاهرة التي التقطها مرصد ديناميكا الشمس، التابع لوكالة ناسا، وعلقت قائلة إن المواد التي ظهرت في الوهج الشمالي للشمس “انفصلت لتوها عن الوهج الرئيسي وتدور الآن في دوامة قطبية ضخمة حول القطب الشمالي لنجمنا، والآثار المترتبة على فهم ديناميكا الغلاف الجوي للشمس فوق 55 درجة هنا لا يمكن المبالغة فيها”.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP

