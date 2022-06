رصد شيء غير متوقع على سطح المريخ

نجحت مركبة جوالة تابع لوكالة ناسا، في رصد ما بدى أنها قطعة قمامة محشورة بين صخرتين فوق كوكب المريخ.

وتم العثور على القطعة من قبيل الصدفة عندما كانت المركبة “برسفيرنس” التابعة لناسا تبحث عن دلائل على وجود حياة فوق الكوكب الأحمر.

وقالت ناسا في تغريدة : “عثر الفريق على شيء غير متوقع”، وأضافت إنها “بطانية حرارية” يعتقد أنها كانت جزءا من حطام المعدات التي ساهمت في الهبوط الآمن للمركبة على كوكب المريخ العام الماضي.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022