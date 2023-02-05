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رصد عشرات آلاف النجوم قرب "قلب" مجرتنا

منذ 42 دقيقة
الفضاء- تعبيرية

الفضاء- تعبيرية

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أفاد موقع “سبيس” المختص بعلم الفضاء، بأن تلسكوب “هابل”، التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، التقط صورة لكتلة كروية كبيرة مضيئة بالقرب من قلب مجرة درب التبانة.

وتقع الكتلة الكروية المذهلة، على بعد حوالي 31 ألف سنة ضوئية من الأرض في المنطقة الداخلية من مجرة درب التبانة.

ووصف الموقع الكتلة العنقودية بأنها عبارة عن تجمع فوضوي لعشرات الآلاف من النجوم القريبة من بعضها بسبب جاذبية متبادلة، لتكون إجمالا شكلا بديعا يشبه الكرة.

وبحسب البيانات التي تظهرها الصور، الناتجة عن كاميرا متقدمة للمسح وكاميرا المجال الواسع التابعة لتلسكوب هابل، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، يمكن رؤية تناثر نجوم على أطراف الكتلة الكروية.

وأدت اكتشافات هابل السابقة إلى ثروة من المعلومات المتعلقة بالعناقيد الفضائية.

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