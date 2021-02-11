رصد كوكب جديد يمكنه دعم الحياة على بعد 4.4 سنة ضوئية من الأرض

أعلن علماء فلك عن اكتشاف كوكبا قريبا بحجم زحل يعتقدون أنه قد يكون مناسبا لدعم الحياة، بفضل تكنولوجيا رصد مستوحاة من تكنولوجيا إلغاء الضوضاء.

وتم رصد الكوكب الخارجي، الذي أطلق عليه اسم ”C1″، في النظام الثلاثي النجوم ألفا سنتوري على بعد 4.4 سنة ضوئية من الأرض، ويعد أيضا موطنا لكوكبي ألفا سنتوري إيه وبي، إلى جانب بروكسيما سنتوري الشهير.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تمكن الباحثون من التوصل للاكتشاف من خلال نظام تم تطويره حديثاً لتصوير الكواكب خارج نظامنا الشمسي بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة، بالاقتران مع وقت رصد طويل للغاية، من خلال التلسكوب الكبير جدا في تشيلي.

ونجح علماء الفلك في الحد من الإشارات غير المرغوب فيها التي يرصدها التلسكوب والكاميرا، باستخدام تكنولوجيا مستوحاة من تقنية سماعات إلغاء الضوضاء، ما سمح لهم بالكشف عن إشارات ضعيفة قادمة من الكوكب.

وطورت التكنولوجيا الجديدة من قِبل فريق من علماء الفلك الدوليين، بالتعاون مع مبادرة ”بريك ثرو ووتش نير“، وهو برنامج فلكي عالمي يبحث عن كواكب تشبه الأرض حول النجوم القريبة.

وقال الباحث كيفن واجنر من جامعة أريزونا، الذي شارك في المبادرة التي رصدت كوكب C1: ”هذه المبادرة حجر الأساس في رصد الكواكب الخارجية، التي حتى وقت قريب لم نتمكن من رصد سوى أكبرها وأقربها، ولكننا بتنا الآن قادرين على رصد الكواكب ذات المدار الداعم للحياة“.