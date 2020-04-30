رغم تفشي الوباء.. فيسبوك يسجل قفزة كبيرة في الأرباح

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أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء عن قفزة في استخدام منصتها الاجتماعية وارتفاع في مبيعاتها تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.

القفزة وقعت أيضا في أسعار أسهم الشركة، رغم تحذيرات الشركة من المستقبل غير المؤكد، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة عشرة في المئة، ما ساهم بضخ 4.9 مليارات دولار في الأرباح التي ارتفعت بنسبة 17 في المئة لتبلغ 17.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

وارتفعت نسبة المستخدمين النشطين بنسبة عشرة في المئة ليبلغ العدد الإجمالي 2.6 مليار مستخدم.

وقال رئيس المنصة والشريك المؤسس مارك زوكربيرغ: “مع ارتفاع حاجة الناس إلى خدماتنا أكثر من أي وقت سابق، نركز جهودنا على الحفاظ على سلامة الناس وإعلامهم ومساعدتهم على التواصل فيما بينهم”.

أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء عن قفزة في استخدام منصتها الاجتماعية وارتفاع في مبيعاتها تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.

القفزة وقعت أيضا في أسعار أسهم الشركة، رغم تحذيرات الشركة من المستقبل غير المؤكد، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة عشرة في المئة، ما ساهم بضخ 4.9 مليارات دولار في الأرباح التي ارتفعت بنسبة 17 في المئة لتبلغ 17.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

وارتفعت نسبة المستخدمين النشطين بنسبة عشرة في المئة ليبلغ العدد الإجمالي 2.6 مليار مستخدم.

وقال رئيس المنصة والشريك المؤسس مارك زوكربيرغ: “مع ارتفاع حاجة الناس إلى خدماتنا أكثر من أي وقت سابق، نركز جهودنا على الحفاظ على سلامة الناس وإعلامهم ومساعدتهم على التواصل فيما بينهم”.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية وسط تهافت المستخدمين على تطبيق “زووم” الذي صمم ليكون منصة للاجتماعات المخصصة للأعمال، اضافة إلى تطبيقات أخرى تقدم خدمات الاتصال عبر الفيديو لمساعدة الناس على لقاء بعضهم البعض خلال إجراءات الإغلاق.

وأشار زوكربرغ إلى أنه سيكون بامكان مستخدمي فيسبوك إنشاء غرف محادثة وتقرير من يمكن دعوته للمشاركة.

وأضاف: “قد أكون على أريكتي خلال عطلة نهاية الاسبوع وأقرر ارسال دعوة إلى جميع أصدقائي للدخول”.